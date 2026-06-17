Συνάντηση της Αντιπεριφερειάρχη Κοινωνικής Πολιτικής και Οικογένειας Γεωργίας Ντάτσικα με την ΠΑΣΠ ΑΕΙ Πάτρας

Η Αντιπεριφερειάρχης Κοινωνικής Πολιτικής και Οικογένειας Γεωργία Ντάτσικα πραγματοποίησε συνάντηση με εκπροσώπους της ΠΑΣΠ ΑΕΙ Πάτρας, κατόπιν αιτήματός τους, στο πλαίσιο του διαρκούς διαλόγου της Περιφέρειας με τη φοιτητική κοινότητα και τους νέους της περιοχής.

Συζητήθηκαν ζητήματα που απασχολούν τους φοιτητές του Πανεπιστημίου Πατρών, με έμφαση στις συνθήκες καθημερινότητας, μετακίνησης και φοιτητικής μέριμνας. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στο κόστος των μετακινήσεων με τα αστικά λεωφορεία καθώς και στις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν πολλοί φοιτητές στην καθημερινή τους μετακίνηση από και προς το Πανεπιστήμιο. Στο πλαίσιο αυτό, τέθηκε το αίτημα μείωσης του φοιτητικού εισιτηρίου στις αστικές και υπεραστικές μεταφορές. Η Αντιπεριφερειάρχης Γεωργία Ντάτσικα ενημέρωσε τους εκπροσώπους των φοιτητών ότι το θέμα βρίσκεται ήδη σε φάση σχεδιασμού και επεξεργασίας, ώστε το νέο μέτρο να μπορέσει να τεθεί σε εφαρμογή από την επόμενη ακαδημαϊκή χρονιά.

Παράλληλα, συζητήθηκαν ζητήματα που αφορούν στη Φοιτητική Εστία και τη Φοιτητική Λέσχη, με ιδιαίτερη έμφαση στις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι φοιτητές ως προς τη μετακίνησή τους για τη σίτισή τους, ιδιαίτερα μετά τον Ιανουάριο. Οι εκπρόσωποι της ΠΑΣΠ επεσήμαναν ότι το αυξημένο κόστος μετακίνησης αποτελεί σημαντικό εμπόδιο για πολλούς φοιτητές, περιορίζοντας την πρόσβασή τους στις παρεχόμενες υπηρεσίες φοιτητικής μέριμνας.

Στο πλαίσιο αυτό κατατέθηκε η πρόταση για τη δημιουργία παραρτήματος ή σημείου εξυπηρέτησης της Φοιτητικής Λέσχης στο κέντρο της Πάτρας. Οι εκπρόσωποι της ΠΑΣΠ αναφέρθηκαν επίσης στη θετική συνεργασία που υπάρχει με τις πρυτανικές αρχές και ιδιαίτερα με τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου Πατρών, Χρήστο Μπούρα.

Η Αντιπεριφερειάρχης τόνισε ότι η Περιφέρεια παραμένει σταθερά δίπλα στους φοιτητές, αφουγκράζεται τις ανάγκες τους και εργάζεται συστηματικά για την προώθηση λύσεων. «Η νέα γενιά αποτελεί προτεραιότητα για την Περιφέρεια. Οι φοιτητές μας πρέπει να μπορούν να σπουδάζουν με αξιοπρέπεια. Συνεχίζουμε να στεκόμαστε έμπρακτα δίπλα τους, διεκδικώντας και σχεδιάζοντας παρεμβάσεις που θα ενισχύσουν τη φοιτητική μέριμνα και θα διευκολύνουν την καθημερινότητά τους» ανέφερε η κ. Γεωργία Ντάτσικα.