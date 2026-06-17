Δράμα: «Τη σκότωσε γιατί ήθελε απλά να ζήσει ελεύθερη»- Η συγκλονιστική μαρτυρία της αδερφής της Αντιγόνης

Το μήνυμα της αδερφής της «Σήμερα, εκτός από την αδερφή μου, θρηνούμε και όλες τις γυναίκες που έχασαν τη ζωή τους με τον ίδιο τρόπο. Η αδερφή μου έχασε τη ζωή της από τον σύζυγό της. Κανένας άνθρωπος δεν αξίζει αυτό το τέλος. Η σιωπή σκοτώνει και η κακοποίηση δεν είναι ιδιωτική υπόθεση, είναι ένα κοινωνικό πρόβλημα που απαιτεί δράση και προστασία . Εύχομαι να μην υπάρξει άλλη γυναίκα στην ίδια κατάσταση με την αδερφή μου, επειδή ζήτησε απλά να ζήσει ελεύθερη. Στη μνήμη της αδερφής μου και όλων των θυμάτων να ενεργοποιηθούμε και να σταθούμε δίπλα σε όσους έχουν ανάγκη ».

Λίγη ώρα μετά το τελευταίο αντίο, η αδερφή της 45χρονης βρήκε το κουράγιο να μιλήσει στέλνοντας το δικό της μήνυμα προς όλες τις γυναίκες.

Μέσα σε κλίμα οδύνης έγινε το πρωί στο Κάτω Νευροκόπι η κηδεία της 45χρονης Αντιγόνης που δολοφονήθηκε από τον σύζυγό της στη Δράμα

Σε κλίμα οδύνης η κηδεία

Το φέρετρο της δολοφονημένης Αντιγόνης σκεπασμένο με την ελληνική σημαία. Τραγικές φιγούρες η αδελφή αλλά και τα παιδιά της 45χρονης που αδυνατούν να πιστέψουν πώς και γιατί ο πατέρας τους αποφάσισε πρώτα να στερήσει τη ζωή από τη μητέρα τους και υστέρα να βάλει τέλος και στη δική του.

Λευκά λουλούδια, δακρυσμένα μάτια και ένα αναπάντητο γιατί. Άγημα της Ελληνικής Αστυνομίας απέδωσε τιμές στην εξόδιο ακολουθία ενώ ο διοικητής της εκφώνησε τον επικήδειο. «Αντιγόνη, το σύντομο χρονικό διάστημα που υπηρετήσαμε μαζί, διαπίστωσα ως Διοικητής σου ότι ήσουν μια συνάδελφος πρόθυμη να εκτελέσεις το υπηρεσιακό σου καθήκον αλλά πάντα και πρώτα από όλα αντιλήφθηκα ότι είχα να κάνω με μια σωστή οικογενειάρχη και μητέρα. Αυτό πιστεύω είναι και που έχει τη μεγαλύτερη αξία».

Τραγικές φιγούρες τα δύο παιδιά

Οι ξαδέρφες της αδικοχαμένης Αντιγόνης έγραψαν δύο λόγια για να την αποχαιρετήσουν.

«Η μνήμη της θα συνεχίσει να ζει μέσα στα παιδιά της, στην οικογένεια της και σε όλους εμάς που την γνωρίσαμε και την αγαπήσαμε. Ήταν μια υπέροχη μητέρα, μια δυνατή γυναίκα, ΜΙΑ ΗΡΩΙΔΑ».

Συγγενείς κρατούν από το χέρι τα παιδιά της δολοφονημένης γυναίκας. Δυο παιδιά που έχασαν μέσα σε ένα βράδυ μάνα και πατέρα καλούνται να διαχειριστούν το αδιανόητο.

«Να σεβαστούμε όλοι το γεγονός πως έμειναν δύο παιδιά μόνα τους. Η μία είναι φοιτήτρια στην Κομοτηνή και ο άλλος τελειώνει τη Β´ Λυκείου. Αυτοί οι δύο «τελείωσαν». Γεμίζουν το χώμα τώρα. Τα παιδιά τι θα απογίνουν; Για αυτούς που μένουν πίσω είναι το θέμα», είπε συγγενικό πρόσωπο του δράστη.