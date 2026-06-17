Κύκλωμα πειρατικής τηλεόρασης με 80.000 συνδρομητές: Πώς λειτουργούσε, οι κατασχέσεις και τα κρυπτονομίσματα

Πρόκειται για το πιο εξελιγμένο κύκλωμα παράνομης διανομής συνδρομητικής τηλεόρασης που έχει εντοπιστεί μέχρι σήμερα στη χώρα μας, το οποίο διαλύθηκε ύστερα από έρευνα του Τμήματος Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης, υπό τη ΔΑΟΕ.

Τα κέρδη που αποκόμισε παράνομα η οργάνωση υπολογίζονται σε τουλάχιστον 7 εκατομμύρια ευρώ, ενώ η ζημιά που προκλήθηκε στις νόμιμες εταιρείες του κλάδου ανέρχεται σε ένα εξωπραγματικό ποσό της τάξης των 50 εκατομμυρίων ευρώ. Το δίκτυο πελατών της οργάνωσης ξεπερνούσε τους 80.000 συνδρομητές.

Το «κόλπο» των Αρχών με την ανακριτική διείσδυση

Για την εξάρθρωση της εγκληματικής οργάνωσης, η οποία αποτελεί το ελληνικό παρακλάδι ενός ευρύτερου πανευρωπαϊκού δικτύου, οι αστυνομικοί επιστράτευσαν τη μέθοδο της «ανακριτικής διείσδυσης». Κατόπιν σχετικού δικαστικού βουλεύματος, οι αξιωματικοί εμφανίστηκαν ως υποψήφιοι πελάτες.

Επί δύο μήνες, οι αστυνομικοί βρίσκονταν σε ανοιχτή γραμμή επικοινωνίας με τα μέλη του κυκλώματος, λαμβάνοντας οδηγίες για την εγκατάσταση του παράνομου λογισμικού στις τηλεοράσεις τους, αλλά και για τους τρόπους αποπληρωμής.