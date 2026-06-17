Σινέ Κάστρο Ρίο: Το πρόγραμμα προβολών από 18 έως 24 Ιουνίου 2026

Το πρόγραμμα προβολών στο θερινό σινέ Κάστρο στο Ρίο τη νέα εβδομάδα από την Πέμπτη 18 Ιουνίου έως & την Τετάρτη 24/6/2026 έχει ως εξής:

AΠΟ ΠΕΜΠΤΗ 18/6 ΕΩΣ ΚΥΡΙΑΚΗ 21/6

Ώρα Έναρξης: 21:15

«Toy Story 5»

Διάρκεια: 102 λεπτά

Κατηγορία: Κινούμενα σχέδια

Ημερομηνία κυκλοφορίας: 18/6/2026

Διανομή από Feelgood.

Τα πολυαγαπημένα μας παιχνίδια επιστρέφουν, και αυτή τη φορά ο Buzz Lightyear, ο Woody, η Jessie και η υπόλοιπη παρέα αντιμετωπίζουν μια μεγάλη πρόκληση όταν έρχονται αντιμέτωποι με τη Lilypad, ένα tablet που έρχεται ορμητικά στην παρέα με τις δικές της επαναστατικές ιδέες για το τι είναι καλύτερο για το παιδί τους, τη Bonnie.

Θα είναι ποτέ το παιχνίδι το ίδιο ξέγνοιαστο;

Σκηνοθεσία: Άντριου Στάντον, ΜακΚένα Χάρις.

Με χιούμορ και συγκίνηση, η ταινία θέτει εύστοχους προβληματισμούς για τη χρήση της τεχνολογίας από μικρές ηλικίες, χωρίς να χάνει το χαρακτηριστικό πνεύμα που αγάπησε το κοινό στο franchise, έγραψε το περιοδικό Αθηνόραμα στην κριτική του.

Στον σερίφη Γούντι χαρίζει και πάλι τη φωνή του ο αγαπητός Αμερικανός ηθοποιός Τομ Χανκς.

AΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ 22/6 ΕΩΣ ΤΕΤΑΡΤΗ 24/6

ΔΥΟ (2) ΠΡΟΒΟΛΕΣ

Ώρα έναρξης 21:00

«Toy Story 5»

Διάρκεια: 102 λεπτά.

Ώρα έναρξης 22:45

«Backrooms»

Καταλληλότητα: Κ15

Διάρκεια: 105 λεπτά

Κατηγορία: Ψυχολογικό θρίλερ επιστημονικής φαντασίας

Σκηνοθεσία: Kane Parsons

Παίζουν οι ηθοποιοί: Chiwetel Ejiofor, Renate Reinsve, Mark Duplass, Finn Bennett.

Διανομή: Spentzos Films.

“Δεν θα’πρεπε να είσαι εδώ.”

Μια παράξενη πόρτα εμφανίζεται στο υπόγειο μιας έκθεσης επίπλων. Αφότου ο ασθενής μιας θεραπεύτριας εξαφανίζεται σε μια διάσταση πέρα από την πραγματικότητα, εκείνη πρέπει να εισέλθει στο άγνωστο για να τον σώσει.

Η πολυαναμενόμενη ταινία τρόμου για τη Gen Z, βασισμένη στο viral φαινόμενο του διαδικτύου, με την υπογραφή της A24.

Η μυστηριώδης εξαφάνιση ενός άνδρα οδηγεί στην ανακάλυψη μιας σειράς από παράξενα βίντεο που κατέγραψε ο ίδιος. Μέσα από αυτά τα πλάνα αποκαλύπτεται ένας ατελείωτος λαβύρινθος άδειων, κιτρινωπών χώρων- τα λεγόμενα “Backrooms” – ένα αλλόκοτο παράλληλο σύμπαν όπου οι νόμοι της πραγματικότητας φαίνεται να καταρρέουν.

Το «Backrooms» έχει τραβήξει το ενδιαφέρον των σινεφίλ και στη χώρα μας έως τις 14 Ιουνίου 2026 είχε κόψει πανελλαδικά, κοντά στα 75.000 εισιτήρια. Οι παγκόσμιες εισπράξεις της ταινίας έχουν φτάσει τα 250 εκατ. δολάρια!

ΣΙΝΕ ΚΑΣΤΡΟ ΡΙΟΥ

ΤΗΛ. 2610994765

www.cinekastro.wordpress.com