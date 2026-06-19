Μνημόσυνα που θα τελεστούν το Σάββατο 20 και την Κυριακή 21-6-2026

Μνημόσυνα

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 20-6-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 8,30 π.μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ, 40/ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥ ΜΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΝΔΡ. ΓΑΛΑΝΗ ΣΥΝ/ΧΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΙ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΡΕΝΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΓΕΩΡΓΙΑ, ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΟΥ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ *Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης» α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838, β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842. www.tsantarliotis.gr --------------- ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 20-6-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 8,15 π.μ. ΣΤΗΝ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ, 40/ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥ ΜΑΣ ΣΟΦΗ ΛΕΩΝ. ΚΟΛΑΪΤΗ ΕΤΩΝ 93 ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΙ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΜΕΛΙΝΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ, ΕΛΕΝΗ ΚΑΙ ΝΙΚΟΣ ΜΟΥΡΤΖΑΣ ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ : ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ ΚΑΙ ΒΑΣΙΛΗΣ, ΠΑΝΑΓΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ *Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης» α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838, β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842. www.tsantarliotis.gr ------------------ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 20 ΙΟΥΝΙΟΥ 2026 & ΩΡΑ 8:30 π.μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ, 40/ΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟ ΕΛΕΥΘ. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟ (ΕΤΩΝ 72) ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΝΑ ΠΡΟΣΕΛΘΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ. ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ, ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ & ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ, ΣΩΤΗΡΙΑ χήρα ΑΝΔΡΕΑ ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ. ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΟΥ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ. --------------------- ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ Τελούμε τριετές μνημόσυνο το Σάββατο 20/6/2026 και ώρα 8.30 π.μ. εις τον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος στα Ζαρουχλέικα Πατρών για την ανάπαυση της ψυχής της πολυαγαπημένης μας ΑΝΤΩΝΙΑΣ ΓΟΥΤΗ ΕΤΩΝ 64 Τα παιδιά της: Αρχοντούλα και Σπύρος Κυριτόπουλος, Νικολίτσα Γώτη Τα εγγόνια της: Παναγιώτης, Νικόλαος, Ανδρέας, Πέτρος, Αντώνιος Τα αδέλφια της: Νίκος και Αικατερίνη Γούτη, Γεωργία χήρα Βασ. Παΐλα. Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς. -------------------- ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ 52525252525252525252525252525252 ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ Τελούμε το Σάββατο 20-6-2026 & ώρα 8.30 π. μ. στον Ι. Ν. Αγίου Ιωάννου-Αγίων Αποστόλων Ζαβλανίου, Ετήσιο μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του πολυαγαπημένου μας ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΝΙΚ. ΚΟΣΚΙΝΑ ΕΤΩΝ 98 Παρακαλούμε όλους όσους τιμούν την μνήμη του όπως προσέλθουν και προσευχηθούν μαζί μας ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΜΑΡΙΑ & ΒΑΣΙΛΗΣ ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ: ΕΛΙΝΑ & ΜΑΚΗΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΑΝΔΡΕΑΣ ΟΙ ΔΙΣΕΓΓΟΝΕΣ : ΛΥΔΙΑ, ΝΑΤΑΛΙΑ Ο ΑΔΕΛΦΟΣ : ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΣΚΙΝΑΣ ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ * Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας -

Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151. -----------------

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ Τελούμε την Κυριακή 21-6-2026 και ώρα 9.00 π.μ., ετήσιο μνημόσυνο στον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννου Παραλίας Πατρών για την ανάπαυση της ψυχής του αγαπημένoυ μας συζύγου, πατέρα, παππού, αδελφού & θείου ΗΛΙΑ ΤΟΥ ΒΑΣ. ΛΑΖΑΡΗ ΕΤΩΝ: 76 Παρακαλούμε όλους όσους τιμούν την μνήμη του όπως προσέλθουν & προσευχηθούν μαζί μας Η ΣΥΖΥΓΟΣ: Ασημίνα ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Καλλιόπη Λάζαρη, Παναγιώτα Λάζαρη ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: Δημήτριος, Ηλίας, Ασημίνα ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ *ΤΕΛΕΤΑΙ ΑΝΤ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ή ΜΠΟΥΡΑΣ 1) ΠΟΡΤΕΣ ΑΧΑΪΑΣ:ΤΗΛ 26930 92162 2) ΠΑΤΡΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 59:ΤΗΛ 2610526888,ΚΙΝ 6974607640 3) ΠΑΝΟΠΟΥΛΟ ΗΛΕΙΑΣ:2624061930. ------------------------- ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ Τελούμε την Κυριακή 21-6-2026 και ώρα 9.00 π.μ., ετήσιο μνημόσυνο στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου Οβρυάς Πατρών για την ανάπαυση της ψυχής του αγαπημένoυ μας πατέρα, παππού & θείου ΓΡΑΨΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΤΩΝ: 87 Παρακαλούμε όλους όσους τιμούν την μνήμη του όπως προσέλθουν & προσευχηθούν μαζί μας ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Αγγελική Γράψα, Ιωάννης & Φωτεινή Γράψα ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ *ΤΕΛΕΤΑΙ ΑΝΤ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ή ΜΠΟΥΡΑΣ 1) ΠΟΡΤΕΣ ΑΧΑΪΑΣ:ΤΗΛ 26930 92162 2) ΠΑΤΡΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 59:ΤΗΛ 2610526888,ΚΙΝ 6974607640 3) ΠΑΝΟΠΟΥΛΟ ΗΛΕΙΑΣ:2624061930. ------------- ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 21-6-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 9,30 π.μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΗΣ ΠΑΤΡΩΝ, 40/ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗΣ ΜΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ χήρας ΚΥΡ. ΣΙΤΑΡΙΔΗ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΤΩΝ 90 ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΙ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΙ ΧΡΥΣΟΥΛΑ, ΕΥΑΝΘΙΑ ΚΑΙ ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ, ΑΝΔΡΙΑΝΑ ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ : ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, ΚΥΡΙΑΚΟΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ, ΔΙΟΝΥΣΙΑ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ *Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης» α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838, β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842. www.tsantarliotis.gr ------------------- ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 21-6-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 9,30 π.μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΛΦΑ ΤΡΙΤΑΙΑΣ, ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥ ΜΑΣ ΙΩΑΝΝΗ ΘΕΟΔ. ΤΡΙΚΟΓΙΑ ΕΤΩΝ 97 ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΙ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΚΑΙ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ, ΘΕΟΔΩΡΑ ΤΡΙΚΟΓΙΑ ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ : ΧΑΡΟΥΛΑ ΚΑΙ ΓΙΑΝΝΗΣ ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ *Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης» α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838, β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842. www.tsantarliotis.gr ------------------- ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 21-6-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 9,30 π.μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΤΣΑΣ, ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥ ΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΗΜ. ΓΕΩΡΓΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΤΩΝ 86 ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΙ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΑΙ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΜΑΚΑΡΙΟΥ, ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΚΑΙ ΕΛΠΙΔΑ ΓΕΩΡΓΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ, ΝΙΚΗ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ, ΤΑΣΟΥΛΑ χήρα ΣΠΥΡΟΥ ΣΟΡΒΑΤΖΙΩΤΗ ΟΙ ΕΓΓΟΝΕΣ ΤΟΥ : ΣΥΛΒΙΑ, ΧΡΙΣΤΙΝΑ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ, ΑΓΓΕΛΙΚΗ, ΧΑΡΑ, ΑΦΡΟΔΙΤΗ, ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ : ΒΟΥΛΑ χήρα ΑΛΕΞ. ΛΥΤΡΑ, ΜΑΡΙΑ ΧΗΡΑ ΒΑΣ. ΓΕΩΡΓΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ, ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΟΥΡΔΟΥΠΗ, ΕΛΕΝΗ ΜΠΑΚΑΛΑΡΟΥ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΒΟΥΛΑ ΜΠΑΚΑΛΑΡΟΥ, ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΚΑΙ ΠΗΓΗ ΜΠΑΚΑΛΑΡΟΥ ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ *Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης» α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838, β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842. www.tsantarliotis.gr -------------------- ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 21-6-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 9,30 π.μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ ΟΒΡΥΑΣ, ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗΣ ΜΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ ΧΡ. ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ - ΕΤΩΝ 73 ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΙ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ Ο ΣΥΖΥΓΟΣ : ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΝΙΚΟΣ ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ, ΕΙΡΗΝΗ ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΥ, ΣΩΤΗΡΙΑ ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ. ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ : ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΛΟΒΟΥΡΗΣ, ΑΝΤΩΝΙΑ χήρα ΔΗΜ. ΣΤΕΡΓΙΟΥ, ΑΡΤΕΜΙΣΙΑ χήρα ΔΙΑΜ. ΑΝΤΩΝΙΟΥ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ *Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης» α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,



β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842. www.tsantarliotis.gr ------------------ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ Τελούμε την Κυριακή 21-6-2026 και ώρα 9.00 π.μ., 40/ήμερο μνημόσυνο στον Ιερό Ναό Εισοδίων της Θεοτόκου στο Φαρραί Ερυμάνθου για την ανάπαυση της ψυχής του αγαπημένου μας συζύγου, πατέρα, αδελφού, παππού & θείου ΧΡΗΣΤΟΥ ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗ ΕΤΩΝ: 88 Παρακαλούμε όλους όσους τιμούν την μνήμη του όπως προσέλθουν & προσευχηθούν μαζί μας Η ΣΥΖΥΓΟΣ: Αρχόντω ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Νικόλαος & Ελένη Ρουμελιώτη, Μαρία Ρουμελιώτη ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: Αρχοντία, Χριστίνα ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ: Γεωργία & Παναγιώτης Βέρρας, Διαμάντω {χήρα} Χαρ. Βούλγαρη, Ιωάννης Μητρόπουλος, Λουκία {χήρα} Γεωργ. Αθανασόπουλου, Παναγιώτα {χήρα} Ανδ. Παπαλεξόπουλου, Κωνσταντίνα {χήρα} Κων. Παπαλεξόπουλου, Ειρήνη {χήρα} Αντ. Παπαλεξόπουλου ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ *ΤΕΛΕΤΑΙ ΑΝΤ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ή ΜΠΟΥΡΑΣ 1) ΠΟΡΤΕΣ ΑΧΑΪΑΣ:ΤΗΛ 26930 92162 2) ΠΑΤΡΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 59:ΤΗΛ 2610526888,ΚΙΝ 6974607640 3) ΠΑΝΟΠΟΥΛΟ ΗΛΕΙΑΣ:2624061930. ---------------- ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ Τελούμε την Κυριακή 21-6-2026 και ώρα 9.00 π.μ., 40/ήμερο μνημόσυνο στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου στα Τσίπιανα Ηλείας για την ανάπαυση της ψυχής του αγαπημένου μας συζύγου, πατέρα, αδελφού, παππού & θείου ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΕΤΩΝ: 89 Παρακαλούμε όλους όσους τιμούν την μνήμη του όπως προσέλθουν & προσευχηθούν μαζί μας Η ΣΥΖΥΓΟΣ: Μαρία ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Γεωργία & Βασίλειος Μαρτζάκλης, Κωνσταντίνα & Αθανάσιος Κληρονόμος Ιωάννα & Αριστείδης Ανδριόπουλος, Παναγιώτης & Παναγούλα Παπαναγιώτου, Ευστάθιος & Ελένη Παπαναγιώτου, Δημήτριος & Νίκη Παπαναγιώτου, Κωνσταντίνος & Καλλινίκη Παπαναγιώτου Βασιλική & Παύλος Χαραλαμπίδης Σταυρούλα & Ιωάννης Αλεξάνδρου ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ ΤΑ ΔΙΣΣΕΓΓΟΝΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ *ΤΕΛΕΤΑΙ ΑΝΤ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ή ΜΠΟΥΡΑΣ 1) ΠΟΡΤΕΣ ΑΧΑΪΑΣ:ΤΗΛ 26930 92162 2) ΠΑΤΡΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 59:ΤΗΛ 2610526888,ΚΙΝ 6974607640 3) ΠΑΝΟΠΟΥΛΟ ΗΛΕΙΑΣ:2624061930. ------------------ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ Τελούμε την Κυριακή 21-6-2026 και ώρα 9.00 π.μ., 40/ήμερο μνημόσυνο στον Ιερό Ναό Αγίου Γρηγορίου στα Λουσικά Αχαΐας για την ανάπαυση της ψυχής της αγαπημένης μας μητέρας & γιαγιάς ΧΑΡΙΚΛΕΙΑΣ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΤΩΝ: 96 Παρακαλούμε όλους όσους τιμούν την μνήμη της όπως προσέλθουν & προσευχηθούν μαζί μας ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Χριστίνα & Αντώνης, Κική & Γιώργος ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: Γρηγόρης, Εύα-Χαρίκλεια, Στέλλα, Δημήτρης ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ *ΤΕΛΕΤΑΙ ΑΝΤ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ή ΜΠΟΥΡΑΣ 1) ΠΟΡΤΕΣ ΑΧΑΪΑΣ:ΤΗΛ 26930 92162 2) ΠΑΤΡΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 59:ΤΗΛ 2610526888,ΚΙΝ 6974607640 3) ΠΑΝΟΠΟΥΛΟ ΗΛΕΙΑΣ:2624061930. ----------------

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 21/6/2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 9:00 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ (ΝΕΟ) ΒΡΑΧΝΕΪΚΩΝ, 40/ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗΣ ΜΑΣ ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΣΥΖ. ΔΗΜ. ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ ΕΤΩΝ 80 ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗΝ ΤΗΣ ΝΑ ΠΡΟΣΕΛΘΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΥΠΕΡ ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΗΣ Ο ΣΥΖΥΓΟΣ: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ & ΜΑΡΙΑ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ & ΕΛΕΝΗ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ & ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ *ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΕΛΕΤΩΝ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ - ΤΗΛ. (26930) 23465 – 22664 ΒΡΑΧΝΑΙΪΚΑ – (2610) 671685 ΤΗΛ. 6947-991119 – 6972-446720 email [email protected] --------------------- ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ Τελούμε την Κυριακή 21 Ιουνίου 2026 και ώρα 9:30 πμ στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου Κρυσταλλόβρυσης Πατρών, ετήσιο μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής της αγαπημένης μας ΕΥΘΥΜΙΑΣ ΑΓΓ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ (ΕΤΩΝ 88) Παρακαλούμε όλους όσους τιμούν την μνήμη της να παρευρεθούν και να προσευχηθούν μαζί μας Ο ΣΥΖΥΓΟΣ: ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: ΑΡΧΟΝΤΩ & ΦΩΤΙΟΣ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ & ΣΟΦΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: ΑΓΓΕΛΟΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΕΥΘΥΜΙΟΣ, ΡΑΦΑΗΛ, ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ. *Γραφείο Τελετών «Ο Αχρείαστος» (Φραντζής Νικόλαος – Κωνσταντακόπουλος Γεώργιος) Πατρών Κλάους 15, Πάτρα (πλησίον νοσοκομείου Αγ. Ανδρέα) τηλ: 2610336825, κιν: 6949713524 κιν: 6973794448. -------------- ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΤΕΛΟΥΜΕ TΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 21 ΙΟΥΝΙΟΥ 2026 & ΩΡΑ 9:30 Π.Μ. ΣΤΟN ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ ΖΑΡΟΥΧΛΕΪΚΩΝ, ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΥΠΕΡ ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥ ΜΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΙΩΑΝ. ΦΕΙΔΑΚΗ ΕΤΩΝ 85 ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΝΑ ΠΑΡΕΥΡΕΘΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ ΤΑ ΤΕΚΝΑ: ΙΩΑΝΝΗΣ & ΜΑΡΙΑ ΦΕΙΔΑΚΗ ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ ΦΕΙΔΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΦΕΙΔΑΚΗ ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ *Γραφεία Τελετών Βανταράκης 1. Πανεπιστημίου 15, Πάτρα

Τηλ./Fax: 2610 436425, 2610 424551

2. Υποκατάστημα: Π.Ε.Ο. Πατρών- Πύργου 214, Βραχναίικα Πατρών

www.vadarakis.com

email: [email protected] --------------------- ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΤΕΛΟΥΜΕ THN KYΡIAKH 21 ΙΟΥΝΙΟΥ 2026 & ΩΡΑ 9:30 Π.Μ. ΣΤΟN ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ, 40/ΘΗΜΕΡΟΝ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΥΠΕΡ ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗΣ ΜΑΣ ΚΩΣΤΟΥΛΑΣ ΧΗΡ. ΦΩΤ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΤΩΝ 83 ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗ ΜΝΗΜΗ ΤΗΣ ΝΑ ΠΑΡΕΥΡΕΘΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΗΣ ΤΑ ΤΕΚΝΑ: ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ & ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΠΙΕΡΡΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: ΣΩΤΗΡΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ, ΜΑΡΙΑ ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ *Γραφεία Τελετών Βανταράκης 1. Πανεπιστημίου 15, Πάτρα

Τηλ./Fax: 2610 436425, 2610 424551

2. Υποκατάστημα: Π.Ε.Ο. Πατρών- Πύργου 214, Βραχναίικα Πατρών

www.vadarakis.com

email: [email protected] ---------------- ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΤΕΛΟΥΜΕ THN KYΡIAKH 21 ΙΟΥΝΙΟΥ 2026 & ΩΡΑ 9:30 Π.Μ. ΣΤΟN ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΚΕΙΜ EΞΩ ΑΓΥΙΑ, 40/ΘΗΜΕΡΟΝ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΥΠΕΡ ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗΣ ΜΑΣ ΗΡΑΣ ΧΗΡ. ΑΠΟΣΤ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΤΩΝ 96 ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗ ΜΝΗΜΗ ΤΗΣ ΝΑ ΠΑΡΕΥΡΕΘΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΗΣ ΤΑ ΤΕΚΝΑ: ΣΩΤΗΡΙΟΣ & ΣΕΡΑΦΙΝΑ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ & ΧΑΡΗΣ ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: ΣΩΤΙΑ, ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ, ΗΡΑ, ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ, ΜΠΕΡΝΑΡΝTΟ Ο ΔΙΣΕΓΓΟΝΟΣ: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ: ΕΛΕΝΗ ΧΗΡ. ΣΩΤ. ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, ΣΟΦΙΑ ΧΗΡ. ΑΝΔΡ. ΒΟΥΤΣΙΝΑ ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ *Γραφεία Τελετών Βανταράκης 1. Πανεπιστημίου 15, Πάτρα

Τηλ./Fax: 2610 436425, 2610 424551

2. Υποκατάστημα: Π.Ε.Ο. Πατρών- Πύργου 214, Βραχναίικα Πατρών

www.vadarakis.com

email: [email protected] -------------------- ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 21-6-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 9 Π.Μ ΣΤΟΝ ΝΕΟ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑ ΠΑΤΡΩΝ, 40/ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗΣ ΜΑΣ ΔΗΜΗΤΡΑΣ (ΜΠΕΤΤΥΣ) ΨΑΡΙΑΔΗ χήρας ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΖΟΥΤΗ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΤΗΣ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ Η ΚΟΡΗ ΤΗΣ : ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΤΖΟΥΤΗ Ο ΕΓΓΟΝΟΣ ΤΗΣ : ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ OI ANEΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ *ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 ΠΑΤΡΑ ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783 e-mail: [email protected] ----------------- ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 21-6-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 9.30 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΠΤΕΡΗΣ ΤΡΙΤΑΙΑΣ, ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗΣ ΜΑΣ ΧΡΥΣΟΥΛΑΣ χήρας ΝΙΚ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΚΑΡΑΜΠΕΡΗ ΕΤΩΝ 92 ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΤΗΣ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΔΗΜΗΤΡΑ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ, ΜΑΡΙΑ & ΠΑΥΛΟΣ ΜΠΑΡΚΟΥΛΑΣ, ΚΩΣΤΟΥΛΑ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΠΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ, ΗΛΙΑΣ & ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΝΤΩΝΙΟΣ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ, ΕΛΕΝΗ & ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΑΓΟΣ ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ ΟΙ ΔΙΣΕΓΓΟΝΟΙ ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ *ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 ΠΑΤΡΑ ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783 e-mail: [email protected] ------------------------ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΤΕΛΟΥΜΕ ΤHN KYΡΙΑΚΗ 21-6-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 9.30 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΟΒΡΥΑΣ ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥ ΜΑΣ ΑΝΔΡΕΑ ΗΛΙΑ ΠΑΝΤΕΛΗ ΕΤΩΝ 87 ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ & ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΡΜΟΥΤΑΚΗΣ ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ : ΔΕΣΠΟΙΝΑ χήρα ΑΝΤΩΝ. ΣΤΑΜΟΥ, ΤΡΥΦΩΝΑΣ & ΕΛΕΝΗ ΠΑΝΤΕΛΗ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ & ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΑΝΤΕΛΗ ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ : ΑΝΤΩΝΙΟΣ, ΑΓΓΕΛΙΚΗ, ΜΑΡΙΑ. ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ *ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 ΠΑΤΡΑ ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783 e-mail: [email protected] -------------------------