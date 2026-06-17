Δραματικές ώρες για γνωστή δημοσιογράφο- Σοβαρή δηλητηρίαση από πικραμύγδαλα

Μία σοκαριστική προσωπική περιπέτεια αποκάλυψε μέσα από ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης γνωστή Ελληνίδα δημοσιογράφος Στέλλα Μεϊμάρη, περιγράφοντας πώς βρέθηκε μαζί με τον αρραβωνιαστικό της να δίνει μάχη στο νοσοκομείο, έπειτα από κατανάλωση μεγάλης ποσότητας πικραμύγδαλων.

Όπως αποκάλυψε, οι δυο τους κατέληξαν σε κρίσιμη κατάσταση στο Νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς», όταν κατανάλωσαν αμύγδαλα που τους είχαν στείλει οι γονείς του αρραβωνιαστικού της από το χωριό. Στη συνέχεια διαπιστώθηκε ότι επρόκειτο για πικραμύγδαλα, τα οποία περιέχουν υδροκυάνιο, μια ιδιαίτερα επικίνδυνη ουσία που σε μεγάλες ποσότητες μπορεί να αποβεί μοιραία.

«Ένας εφιάλτης έφτασε επιτέλους στο τέλος του και είμαι πλέον σε θέση να τον μοιραστώ μαζί σας… Από τη μια στιγμή στην άλλη βρεθήκαμε μαζί με τον αρραβωνιαστικό μου σε κρίσιμη κατάσταση στο Νοσοκομείο “Γεννηματά” από μια σακούλα αμυγδάλων που μας έστειλαν οι γονείς του από το χωριό, τα οποία τελικά αποδείχθηκαν πικραμύγδαλα», έγραψε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με την ίδια, ακολούθησαν δύο πλύσεις στομάχου, χορήγηση μεγάλων ποσοτήτων ενεργού άνθρακα, αλλά και αγωνιώδης αναμονή μέχρι να φτάσει το αντίδοτο από το Κέντρο Δηλητηριάσεων. Παράλληλα, οι γιατροί παρακολουθούσαν στενά την κατάσταση της καρδιάς τους, καθώς υπήρχε ανησυχία για πιθανές επιπλοκές από τη δηλητηρίαση.

«Μετά από δύο πλύσεις στομάχου και μεγάλες ποσότητες άνθρακα που μας χορηγήθηκε… μετά από τρομακτική αναμονή, αγωνία για το αν θα “προλάβουμε” μέχρι να φτάσει το αντίδοτο από το Κέντρο Δηλητηριάσεων και μήπως το υδροκυάνιο θα μας αφήσει κάποιο πρόβλημα στην καρδιά… μπορώ να πω πλέον με ακλόνητη βεβαιότητα ότι ζούμε και οι δύο από θαύμα!», ανέφερε.

Η δημοσιογράφος δεν παρέλειψε να εκφράσει την ευγνωμοσύνη της προς τους γιατρούς και το νοσηλευτικό προσωπικό του νοσοκομείου, τονίζοντας ότι, παρά την πίεση της εφημερίας και τις ελλείψεις προσωπικού, έκαναν ό,τι ήταν ανθρωπίνως δυνατό για να σώσουν τη ζωή τους.

Παράλληλα, σημείωσε πως η περιπέτεια αυτή της άλλαξε τον τρόπο που βλέπει τη ζωή, γράφοντας ότι τα πραγματικά σημαντικά τα αντιλαμβάνεται κανείς μόνο μέσα σε έναν θάλαμο νοσοκομείου.

Κλείνοντας την ανάρτησή της, απηύθυνε μία ξεκάθαρη προειδοποίηση προς όλους:

«Φιλική συμβουλή: Μη φάτε ποτέ στη ζωή σας πικραμύγδαλα».

Η συγκλονιστική της εξομολόγηση προκάλεσε δεκάδες μηνύματα συμπαράστασης από φίλους, συναδέλφους και διαδικτυακούς της ακολούθους, οι οποίοι της ευχήθηκαν να αφήσει οριστικά πίσω της αυτή τη δύσκολη δοκιμασία.