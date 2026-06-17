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ΜΟΥΣΙΚΗ

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Πάτρα: Αναβάλλεται η αποψινή συναυλία - αφιέρωμα στον Μίκη Θεοδωράκη

Πάτρα: Αναβάλλεται η αποψινή συναυλία - ...

Σύμφωνα με ανακοίνωση, η συναυλία θα πραγματοποιηθεί την ερχόμενη Τρίτη 23/6/2026 στον χώρο των Παλαιών Σφαγείων και ώρα 8:30 μ.μ.

Η μουσική εκδήλωση, αφιέρωμα στον σπουδαίο συνθέτη μας Μίκη Θεοδωράκη που ήταν προγραμματισμένη για απόψε Τετάρτη 17 Ιουνίου 2026 στα Παλαιά Σφαγεία, αναβάλλεται.

Όπως τονίζει ανακοίνωση του Συλλόγου Συνταξιούχων Δημοσίου Αχαΐας που διοργανώνει την εκδήλωση, "για λόγους ανωτέρας βίας (αντίξοες καιρικές συνθήκες), αναβάλλεται για σήμερα Τετάρτη 17/6/2026 και θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 23/6/2026 στον χώρο των Παλαιών Σφαγείων και ώρα 8:30 μ.μ.

Την εκδήλωση θα πλαισιώνουν:

Η Χορωδία του Συλλόγου μας, Μουσικό Σύνολο, σε συνεργασία με την Λαϊκή Ορχήστρα του Χορευτικού τού Δήμου Πατρέων, το όποιο έχει επιμεληθεί και τις χορογραφίες".

Με τη σημαντική αυτή βραδιά που έχει & την υποστήριξη της ΚΕΔΗΠ-Καρναβάλι Πάτρας, ο δραστήριος σύλλογος των Συνταξιούχων Δημοσίου του νομού, θέτει εκ νέου στο επίκεντρο τον Μίκη Θεοδωράκη (1925-2021), την εμβληματική αυτή μορφή της ελληνικής αλλά και διεθνούς μουσικής μέσα από τη χειμαρρώδη καλλιτεχνική του διαδρομή και την ανεξίτηλη σφραγίδα που άφησε στη συλλογική μνήμη.

 

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#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Παλαιά Σφαγεία Μίκης Θεοδωράκης
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