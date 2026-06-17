Απειλούσαν 14χρονο και τον εξανάγκαζαν να τους δίνει οικογενειακά κοσμήματα

Συνελήφθη από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Μαρκοπούλου – Μεσογαίας, τις μεσημβρινές ώρες της 12ης Ιουνίου, στην περιοχή του Πόρτο Ράφτη, ένας 16χρονος Αλβανός, κατηγορούμενος για εκβίαση κατά συναυτουργία και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων και φωτοβολίδων καθώς και η μητέρα του για παραμέληση εποπτείας ανηλίκων.

Ειδικότερα, ο 16χρονος μαζί με δύο ακόμα νεαρούς δράστες (ένας Έλληνας και ένας Αλβανός), με την απειλή άσκησης σωματικής βίας, εξανάγκαζαν τον περασμένο Μάιο, έναν 14χρονο Ουκρανό να τους παραδίδει τμηματικά, χρυσά κοσμήματα της μητέρας του, με σκοπό το παράνομο περιουσιακό όφελος, μέσω τη διάθεσής τους σε ανταλλακτήριο χρυσού.

Από την προανάκριση αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Μαρκοπούλου – Μεσογαίας, ταυτοποιήθηκαν οι δύο συνεργοί του, οι οποίοι και αναζητούνται, ενώ η συνολική εκτιμώμενη αξία των αφαιρεθέντων κοσμημάτων αποτιμάται περίπου σε 10.000 ευρώ.

Μετά από έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην οικία του 16χρονου, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, 5 φωτοβολίδες, μηχανισμός εκτόξευσης φωτοβολίδων και σιδερογροθιά. Ο 16χρονος οδηγήθηκε στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή.