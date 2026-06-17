Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Πέμπτη 18-6-2026

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΔΙΟΝΥΣΙΟ ΦΑΝΟΥΡ. ΓΙΑΝΝΑΤΟ

ΕΤΩΝ 88

ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 18-6-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 10 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΜΗΝΑ Β΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΤΡΩΝ.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΜΑΡΙΑ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΞΕΝΟΣ,

ΒΑΣΙΛΙΚΗ & ΙΑΚΩΒΟΣ ΖΑΜΠΙΔΗΣ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ : ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ, ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ & ΒΑΣΙΛΗΣ, ΝΙΚΗ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

Ο ΔΙΣΕΓΓΟΝΟΣ : ΑΝΤΩΝΗΣ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ

ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 ΠΑΤΡΑ

ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783

e-mail: [email protected]

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ΚΗΔΕΙΑ

ΤOΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝO ΜΑΣ

ΜΙΧΑΗΛ ΗΛ. ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟ

ΕΤΩΝ 83

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 18 ΙΟΥΝΙΟΥ 2026 & ΩΡΑ 11 π.μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ ΛΕΥΚΑΣ Β' ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΤΡΩΝ.

Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΤΑ ΤΕΚΝΑ:

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΕΡΜΟΣ,

ΕΥΓΕΝΙΑ & ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ:

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, ΦΙΛΑΡΕΤΗ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

Η ΑΔΕΛΦΗ:

ΦΩΤΕΙΝΗ ΧΗΡ. ΠΑΝ. ΜΑΡΜΑΓΚΑ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Γραφεία Τελετών Βανταράκης

1. Πανεπιστημίου 15, Πάτρα

Τηλ./Fax: 2610 436425, 2610 424551

2. Υποκατάστημα: Π.Ε.Ο. Πατρών- Πύργου 214, Βραχναίικα Πατρών

www.vadarakis.com

email: [email protected]

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ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΦΙΓΑΛΙΑ ΘΩΜΑ ΓΚΡΑΜΟΖΗ

ΕΤΩΝ 78

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 18-6-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 12 μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ.

Ο ΣΥΖΥΓΟΣ : ΘΩΜΑΣ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΖΑΡΚΑΛΗ, ΕΛΕΟΝΩΡΑ ΚΑΙ ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΙΔΕΡΗΣ, ΕΤΜΟΥΤ ΚΑΙ ΓΙΟΥΛΙΑΝΑ ΓΚΡΑΜΟΖΗ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ : ΒΙΟΛΑ, ΗΛΙΑΣ, ΚΩΝ/ΝΑ, ΑΓΓΕΛΟΣ, ΘΩΜΑΣ, ΑΝΤΩΝΗΣ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΗΣ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»

α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,

β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.

www.tsantarliotis.gr

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ΚΗΔΕΙΑ

Τον πολυαγαπημένο μας

ΧΡΗΣΤΟ ΚΩΝ. ΤΣΟΥΝΗ

ΕΤΩΝ 56

Κηδεύουμε την Πέμπτη 18-6-2026 και ώρα 5.30 μ.μ. από τον Ιερό ναό Αγίου Νικολάου Κράλι Ωλενίας.

Οι γονείς του: Κων/νος και Νικολίτσα

Τα αδέλφια του: Μαρία και Βασίλης Ασημακόπουλος, Βασιλική και Βασίλης Σωτηρόπουλος

Τα ανίψια του: Αικατερίνη και Νικόλαος, Νικολέτα και Ιωάννης, Μαρία, Ανδρέας.

Τα εγγόνια του

Οι λοιποί συγγενείς

Παράκληση όπως αντί στεφάνων γίνουν καταθέσεις υπέρ του Ιερού Ναού.

*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»

α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,

β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.

www.tsantarliotis.gr

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