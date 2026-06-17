Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Πέμπτη 18-6-2026

Κηδείες - Πένθη
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΔΙΟΝΥΣΙΟ ΦΑΝΟΥΡ. ΓΙΑΝΝΑΤΟ
ΕΤΩΝ 88
ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 18-6-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 10 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΜΗΝΑ Β΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΤΡΩΝ.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΜΑΡΙΑ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΞΕΝΟΣ,
ΒΑΣΙΛΙΚΗ & ΙΑΚΩΒΟΣ ΖΑΜΠΙΔΗΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ : ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ, ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ & ΒΑΣΙΛΗΣ, ΝΙΚΗ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
Ο ΔΙΣΕΓΓΟΝΟΣ : ΑΝΤΩΝΗΣ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 ΠΑΤΡΑ
ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783
e-mail: [email protected]
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤOΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝO ΜΑΣ
ΜΙΧΑΗΛ ΗΛ. ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟ
ΕΤΩΝ 83
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 18 ΙΟΥΝΙΟΥ 2026 & ΩΡΑ 11 π.μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ ΛΕΥΚΑΣ Β' ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΤΡΩΝ.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΤΑ ΤΕΚΝΑ:
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΕΡΜΟΣ,
ΕΥΓΕΝΙΑ & ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ:
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, ΦΙΛΑΡΕΤΗ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Η ΑΔΕΛΦΗ:
ΦΩΤΕΙΝΗ ΧΗΡ. ΠΑΝ. ΜΑΡΜΑΓΚΑ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφεία Τελετών Βανταράκης
1. Πανεπιστημίου 15, Πάτρα
Τηλ./Fax: 2610 436425, 2610 424551
2. Υποκατάστημα: Π.Ε.Ο. Πατρών- Πύργου 214, Βραχναίικα Πατρών
www.vadarakis.com
email: [email protected]
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΦΙΓΑΛΙΑ ΘΩΜΑ ΓΚΡΑΜΟΖΗ
ΕΤΩΝ 78
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 18-6-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 12 μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ.
Ο ΣΥΖΥΓΟΣ : ΘΩΜΑΣ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΖΑΡΚΑΛΗ, ΕΛΕΟΝΩΡΑ ΚΑΙ ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΙΔΕΡΗΣ, ΕΤΜΟΥΤ ΚΑΙ ΓΙΟΥΛΙΑΝΑ ΓΚΡΑΜΟΖΗ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ : ΒΙΟΛΑ, ΗΛΙΑΣ, ΚΩΝ/ΝΑ, ΑΓΓΕΛΟΣ, ΘΩΜΑΣ, ΑΝΤΩΝΗΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΗΣ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,
β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.
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ΚΗΔΕΙΑ
Τον πολυαγαπημένο μας
ΧΡΗΣΤΟ ΚΩΝ. ΤΣΟΥΝΗ
ΕΤΩΝ 56
Κηδεύουμε την Πέμπτη 18-6-2026 και ώρα 5.30 μ.μ. από τον Ιερό ναό Αγίου Νικολάου Κράλι Ωλενίας.
Οι γονείς του: Κων/νος και Νικολίτσα
Τα αδέλφια του: Μαρία και Βασίλης Ασημακόπουλος, Βασιλική και Βασίλης Σωτηρόπουλος
Τα ανίψια του: Αικατερίνη και Νικόλαος, Νικολέτα και Ιωάννης, Μαρία, Ανδρέας.
Τα εγγόνια του
Οι λοιποί συγγενείς
Παράκληση όπως αντί στεφάνων γίνουν καταθέσεις υπέρ του Ιερού Ναού.
*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,
β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.
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ΚΗΔΕΙΑ
Την αγαπημένη μας σύζυγο, μητέρα, αδελφή, γιαγιά & θεία
ΔΗΜΗΤΡΑ ΣΥΖ. ΠΑΝ.
ΒΟΥΛΓΑΡΗ
ΤΟ ΓΕΝΟΣ: {ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ}
ΕΤΩΝ: 81
Θανούσα κηδεύουμε την Πέμπτη 18-6-2026 και ώρα 11.00 π.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίας Βαρβάρας Πατρών.
{Η ταφή θα γίνει στο κοιμητήριο Κάνδαλου Αχαΐας}.
Ο ΣΥΖΥΓΟΣ: Παναγιώτης
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Αργυρώ & Γεώργιος Λουκόπουλος,
Εύη Βούλγαρη,
Ιωάννης Βούλγαρης
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ: Χρήστος & Ρούλα Γεωργακοπούλου
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ
ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
*ΤΕΛΕΤΑΙ
ΑΝΤ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ή ΜΠΟΥΡΑΣ
1) ΠΟΡΤΕΣ ΑΧΑΪΑΣ:ΤΗΛ 26930 92162
2) ΠΑΤΡΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 59:ΤΗΛ 2610526888,ΚΙΝ 6974607640
3) ΠΑΝΟΠΟΥΛΟ ΗΛΕΙΑΣ:2624061930.
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