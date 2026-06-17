Πάτρα: Ο Κλεομένης Κωστόπουλος του ArtWalk έγινε πατέρας

Ο εικαστικός καλλιτέχνης, επιμελητής εκθέσεων και καλλιτεχνικός διευθυντής του Διεθνούς Street Art Φεστιβάλ Πάτρας|ArtWalk, Κλεομένης Κωστόπουλος έγινε για πρώτη φορά πατέρας, καθώς η σύζυγός του γέννησε στο σπίτι τους, με τη βοήθεια μαίας, το κοριτσάκι τους, τη Νέδα.

Ο ίδιος μοιράστηκε τη συγκινητική εμπειρία της γέννας μέσα από μια προσωπική ανάρτηση, χωρίς φωτογραφίες, μιλώντας με λόγια ευγνωμοσύνης για τη δύναμη της συζύγου του και την εμπειρία που τον σημάδεψε.

Συγκεκριμένα, έγραψε: "Πριν από 36 ώρες περίπου, η γυναίκα μου γέννησε από πεποίθηση το παιδί μας στο σπίτι μας, φυσικά, με τη βοήθεια της μαίας μας.

Δεν είμαι ο άνθρωπος που ανεβάζει φωτογραφίες των παιδιών του ή της γυναίκας του στα social media. Κάποιες εικόνες πιστεύω πως είναι καλό να μένουν μέσα στη μνήμη μας, μέσα στο σώμα μας.

Αλλά υπάρχουν στιγμές που χρειάζονται μια δημόσια λέξη, ειδικά σε μια εποχή τόσο φοβική για τη χώρα μας.

Σήμερα δεν γράφω άποψη για το πώς οφείλει να γεννά κανείς. Γράφω μια μαρτυρία για κάτι που έζησα από πολύ κοντά και με συγκλόνισε.

Το να βλέπεις τον άνθρωπό σου να γεννά με τέτοια δύναμη, συγκέντρωση, πόνο, εμπιστοσύνη και αξιοπρέπεια, είναι από τις εμπειρίες που σε μικραίνουν και σε μεγαλώνουν ταυτόχρονα.

Συμμετείχα όσο μπορούσα ενεργά. Όχι ως θεατής. Ως σύντροφος, ως άνθρωπος που εκείνη τη στιγμή καταλαβαίνει ότι η ζωή δεν έρχεται πάντα «όπως πρέπει». Έρχεται μέσα από σώμα, κόπο, αγωνία, αγάπη και την τρομερή σιωπηλή σοφία της φύσης.

Μόνο ευγνωμοσύνη έχω

στη γυναίκα μου

στη δύναμή της

στη μαία μας

σε αυτή τη νύχτα που δεν θα ξεχάσω ποτέ.

Καλώς ήρθες, Νέδα"