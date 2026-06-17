Πάτρα: Παρουσίαση των βιβλίων του Καλαβρυτινού Νίκου Σακελλαρόπουλου

Απόψε Τετάρτη 17 Ιουνίου 2026 και ώρα 19.30 στην αίθουσα του Εμπορικού Συλλόγου Πατρών (πλατεία Γεωργίου) θα γίνει η παρουσίαση των βιβλίων του Καλαβρυτινής καταγωγής συγγραφέα Νίκου Σακελλαρόπουλου: «Ιστορία της Επαρχίας Καλαβρύτων» και «Ταξιδευτές του Ονείρου» (Βραβευμένα διηγήματα) που είναι & το πιο πρόσφατο.

Για το βιβλίο «Ιστορία της Επαρχίας Καλαβρύτων» θα μιλήσουν:

Η κ. Μαρία Νεγρεπόντη -Δελιβάνη: πρώτη γυναίκα πρύτανης στη χώρα μας, με πολλές ανώτατες διακρίσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και με πλούσιο και σπουδαίο συγγραφικό έργο.

Ο Αθανάσιος Φωτόπουλος: πρώην καθηγητής Πανεπιστημίου Πατρών και νυν πρόεδρος του Ομίλου Πελοποννησιακών Σπουδών, με διεθνή αναγνώριση του ερευνητικού και συγγραφικού του έργου, με ιδιαίτερη δε αναφορά στην ιστορία και το λαϊκό πολιτισμό της ηρωικής και μαρτυρικής Επαρχίας των Καλαβρύτων.

Για το βιβλίο «Ταξιδευτές του Ονείρου» (Βραβευμένα διηγήματα) θα μιλήσουν οι:

Κωνσταντίνος Νικολόπουλος: συγγραφέας, με πλούσιο λογοτεχνικό και ιστορικό έργο, τ. Αντιπρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Λογοτεχνών.

Αφροδίτη Σκαλτσά – Δημητρακοπούλου: γνωστή αναγνώστρια, συντονίστρια λέσχης ανάγνωσης και με πλούσιο ανθρωπιστικό, πολιτιστικό και πνευματικό έργο, μέλος των Ταξιδευτών της Πρόζας.

Συν διοργανωτές της εκδήλωσης: Ο Παγκαλαβρυτινός Σύλλογος Πατρών, η Εταιρεία Λογοτεχνών Νοτιοδυτικής Ελλάδος, το πολιτιστικό κέντρο εργαζομένων και συνταξιούχων ΟΤΕ, ο Σύλλογος συνταξιούχων ΟΤΕ, ο Σύλλογος Λεχουριτών και Κερασοβινών, οι εκδόσεις Μιχάλη Σιδέρη - Αθήνα ενώ το παρών θα δώσει και το βιβλιοπωλείο της οικογένειας Παπαχρίστου "Γωνιά του βιβλίου".

Όλα τα χρήματα από πωλήσεις του βιβλίου «Ιστορία της Επαρχίας Καλαβρύτων» θα πάνε στους Συλλόγους: «Φλόγα», για παιδιά με καρκίνο και «ΜΙΤΟΣ» για παιδιά με αυτισμό.

Τραγούδια: Από τη χορωδία του Πολιτιστικού Κέντρου εργαζομένων ΟΤΕ.

Παραδοσιακοί χοροί: Από το χορευτικό τμήμα του Παγκαλαβρυτινού Συλλόγου.

*Η Μαρία Νεγρεπόντη Δελιβάνη ανέφερε για το βιβλίο "Ιστορία της Επαρχίας Καλαβρύτων": "είμαι ευτυχής που είχα την ευκαιρία να πάρω στα χέρια μου τους 2 τόμους του εξαίρετου βιβλίου του Νίκου Σακελλαρόπουλου. Ο αναγνώστης πριν να αρχίσει τη μελέτη του, θαυμάζει την καλαίσθητη έκδοση του βιβλίου από κάθε πλευρά... απορρέει σπάνια ποιοτική πολυτέλεια. Το ξεδίπλωμα των γεγονότων γίνεται με σεβασμό στην ιστοράι μας, συστήνω ανεπιφύλακτα τη μελέτη του".