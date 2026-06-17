Λόγγος: Άρση απορρήτου επικοινωνιών για τις «χαμένες» ώρες πριν και μετά το διπλό φονικό

Σύμφωνα με εντολή εισαγγελέα, και με την παρουσία δύο δικαστικών επιμελητών, σφραγίστηκε η οικία της οικογένειας στο Λόγγο, όπου βρήκαν τραγικό θάνατο η 54χρονη γυναίκα και ο 26χρονος γιος της.

Το ειδικό κλιμάκιο εγκληματολογικών ερευνών έχει ήδη αποστείλει στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών στην Αθήνα ένα μεγάλο όγκο στοιχείων που συγκεντρώθηκαν μέχρι και την προηγούμενη ημέρα.

Την ίδια περίοδο, αστυνομικοί χρησιμοποίησαν εξειδικευμένο εξοπλισμό για να εξετάσουν λεπτομερώς κάθε σημείο της σκηνής του εγκλήματος, με στόχο να εντοπίσουν ίχνη που φαίνεται να έχουν σβηστεί επίτηδες. Από την έρευνα έχει ήδη διαπιστωθεί πως ο τόπος του εγκλήματος έχει υποστεί παρέμβαση, προκειμένου να εξαφανιστούν στοιχεία που θα οδηγούσαν στον δράστη. Παράλληλα, οι αρχές προχωρούν στην ανάλυση των τηλεφωνικών επικοινωνιών, αφού άρθηκε το απόρρητο των κινητών τηλεφώνων τόσο της 54χρονης και του γιου της, όσο και του 65χρονου Ιταλού υπηκόου που έχει προφυλακιστεί ως ο κύριος ύποπτος, με σκοπό να διαλευκανθεί τι συνέβη κατά τις ώρες πριν και μετά τον φόνο.

Ένα ακόμη σημαντικό στοιχείο της υπόθεσης είναι ότι αναμένεται νέα, συμπληρωματική κατάθεση από τον φίλο του 65χρονου, ο οποίος ήταν το πρώτο πρόσωπο που έφτασε στο δωμάτιο όπου εντοπίστηκαν τα δύο πτώματα. Πρόκειται για τον γείτονα του ζευγαριού, τον οποίο ο Ιταλός κάλεσε τα ξημερώματα της Τρίτης 9 Ιουνίου 2026, ζητώντας του βοήθεια. Ο γείτονας έσπευσε αμέσως στο σπίτι, όπου αντίκρισε νεκρή τη μητέρα και τον γιο, ενώ ο 65χρονος βρισκόταν σε κατάσταση σοκ, λέγοντάς του πως δεν γνώριζε τι είχε συμβεί. Ο γείτονας στη συνέχεια ειδοποίησε την αστυνομία.

Ο προφυλακισμένος 65χρονος συνεχίζει να υποστηρίζει την αθωότητά του, ενώ μέσω των δικηγόρων του έχει ζητήσει να εξεταστούν επιπλέον και οι ιατρικοί φάκελοι των δύο θυμάτων.