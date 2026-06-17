Ζάκυνθος: Τα τροχαία δεν σταματούν- Δύο φορές μέσα σε πέντε μέρες χρειάστηκε αεροδιακομιδή τραυματία

Η εικόνα που διαμορφώνεται στη Ζάκυνθο από τα συνεχή τροχαία ατυχήματα είναι ιδιαίτερα ανησυχητική, καθώς μέσα σε μόλις πέντε ημέρες πραγματοποιήθηκαν δύο επείγουσες αεροδιακομιδές βαριά τραυματισμένων πολιτών.

Το πρώτο χρονικά περιστατικό, σύμφωνα με το ρεπορταζ του imerazante.gr σημειώθηκε τις νυχτερινές ώρες, μεταξύ Πέμπτης και Παρασκευής, όταν ένας νεαρός Βρετανός τουρίστας, που επέβαινε σε τετράτροχη μοτοσικλέτα («γουρούνα»), υπέστη βαρύτατες κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Λόγω της κρισιμότητας της κατάστασής του, κρίθηκε αναγκαία η άμεση αεροδιακομιδή του στις 3 τα ξημερώματα της Παρασκευής, ενώ την ίδια ημέρα, στις 9 το πρωί, υποβλήθηκε σε επείγουσα χειρουργική επέμβαση στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο «Αττικόν».

Το δεύτερο σοβαρό περιστατικό καταγράφηκε το βράδυ του Σαββάτου, όταν κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες συγκρούστηκε δίκυκλο με Ι.Χ. επιβατικό αυτοκίνητο στη γνωστή διασταύρωση στους Κήπους, ακριβώς απέναντι από το σούπερ μάρκετ «Express». Αποτέλεσμα της σφοδρής σύγκρουσης ήταν ο βαρύς τραυματισμός του 70χρονου οδηγού της μοτοσικλέτας, για τον οποίο κρίθηκε επίσης επιβεβλημένη η αεροδιακομιδή του εκτός Ζακύνθου κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Πριν από το πρώτο ατύχημα με τη «γουρούνα», είχαν προηγηθεί ακόμη δύο σοβαρά συμβάντα στους δρόμους του νησιού. Αυτή τη στιγμή, ένας Ολλανδός τουρίστας νοσηλεύεται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) έχοντας ευτυχώς αποσωληνωθεί, ενώ ένας Βρετανός υπήκοος παραμένει διασωληνωμένος στη Μονάδα. Και οι δύο, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, είχαν εμπλακεί σε τροχαία ατυχήματα με τετράτροχα οχήματα.

Επιπλέον, ένα ακόμη ατύχημα με «γουρούνα» σημειώθηκε το Σάββατο στον οδικό άξονα Ξύγκια – Αλυκές, όταν το όχημα εξετράπη της πορείας του. Ο ιταλικής καταγωγής οδηγός τραυματίστηκε, χωρίς ωστόσο να διατρέχει κίνδυνο η ζωή του. Στον απεγκλωβισμό του συνέδραμε δύναμη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, ενώ στη συνέχεια μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου.

Τέλος, στη διασταύρωση της Λούμπας, το μεσημέρι της Κυριακής, σημειώθηκε νέα σύγκρουση μεταξύ Ι.Χ. αυτοκινήτου και δικύκλου, η οποία είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό του οδηγού της μοτοσικλέτας στο πόδι.

Επίσης, δύο τροχαία ατυχήματα με “γουρούνες” σημειώθηκαν τη Δευτέρα 14 Ιουνίου σε Κοιλιωμένο και Αμμούδι. Στο πρώτο περιστατικό, στον Κοιλιωμένο, ένας νεαρός Βρετανός οδηγός τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο για την παροχή ιατρικής φροντίδας. Στο δεύτερο συμβάν, στην περιοχή του Αμμουδιού, το τετράτροχο όχημα εξετράπη της πορείας του, χωρίς ωστόσο να υπάρξει σοβαρός τραυματισμός. Στο σημείο έσπευσε και η Πυροσβεστική Υπηρεσία Ζακύνθου, συνδράμοντας στην αντιμετώπιση του περιστατικού.

Τα τροχαία ατυχήματα στο νησί δεν έχουν σταματημό, με τον Πρόεδρο της Ένωσης Νοσοκομειακών Γιατρών Ζακύνθου, κ. Αιμίλιο Μπάστα, να αναφέρεται με δηλώσεις του στην τεράστια πίεση που δέχεται το Νοσοκομείο και ειδικότερα το Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ): «Το τελευταίο διάστημα έχουμε συνεχή και ιδιαίτερα σοβαρά τροχαία που προκαλούν και σε μας έντονη ανησυχία. Το νοσοκομείο δέχεται μεγάλη επιβάρυνση και ειδικά το τμήμα των επειγόντων που είναι και αρκετά υποστελεχωμένο, αλλά ήδη επιβαρυμένο λόγω της αύξησης τουρισμού και αυτής της περιόδου. Ως γιατροί βρισκόμαστε καθημερινά αντιμέτωποι με τις τραγικές συνέπειες αυτών των περιστατικών, βλέποντας νέους ανθρώπους να οδηγούνται σε αυτή την κατάσταση. Είναι πραγματικά πάρα πολύ λυπηρό. Πρέπει να γίνουν συγκροτημένες ενέργειες και παρεμβάσεις ώστε να προστατέψουμε την ανθρώπινη ζωή και να σταματήσει αυτή η κατάσταση που αγγίζει ή οδηγεί στα όρια της τραγωδίας. Πρέπει να το δούμε συνολικά και όχι αποσπασματικά το συγκεκριμένο πρόβλημα».

Ο κ. Μπάστας τοποθετήθηκε και για το φλέγον ζήτημα των τετράτροχων οχημάτων (ATV), τα οποία εμπλέκονται συχνά-πυκνά σε βαριά ατυχήματα, ζητώντας τη λήψη άμεσων μέτρων: «Τα τετράτροχα τύπου ATV, oι λεγόμενες «γουρούνες» εμπλέκονται αρκετά συχνά σε αυτά τα τροχαία. Πιστεύω ότι η πολιτεία, η τοπική αυτοδιοίκηση και οι αρμόδιοι φορείς οφείλουν να εξετάσουν άμεσα μέτρα για την ασφαλή κυκλοφορία τους με σαφείς κανόνες».

Κλείνοντας, ο πρόεδρος των νοσοκομειακών γιατρών επανέφερε στο προσκήνιο το πάγιο και χρόνιο αίτημα του κλάδου για τη διοικητική και στελεχιακή αναβάθμιση του ΤΕΠ: «Σε κάθε δελτίο τύπου της Ένωσης Νοσοκομειακών Γιατρών -είναι και ο πρώτος στόχος μας – μιλάμε για ένα Τμήμα Επειγόντων αυτόνομο και αυτοτελές, στελεχωμένο με εξειδικευμένο ιατρικό προσωπικό διευθυντές και γιατρούς για να μπορεί να ανταπεξέλθει σε αυτές τις συνθήκες. Είναι σοβαρά υποστελεχωμένο το Τμήμα και πρέπει να υπάρχει εξειδικευμένο ιατρικό προσωπικό και όχι να υποστηρίζεται αποκλειστικά από αγροτικούς και ειδικευόμενους γιατρούς, οι οποίοι επιβλέπονται».

«Οι δρόμοι μας έχουν μείνει στη δεκαετία του ’70» – Τι λένε οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων

Τον έντονο προβληματισμό και την ανησυχία τους για την έξαρση των ατυχημάτων εκφράζουν και οι πρόεδροι των τοπικών κοινοτήτων του νησιού, οι οποίοι ζητούν τη λήψη άμεσων μέτρων για τις «γουρούνες».

Ο πρόεδρος της Κοινότητας Βανάτου, κ. Τιμόθεος Στραβοπόδης, επεσήμανε: «Είναι πάρα πολύς ο κόσμος. Οι δρόμοι είναι στην ίδια κατάσταση που ήταν εδώ και 15-20 χρόνια. Θέλουμε διαπλατύνσεις, αν και στις διαπλατύνσεις όταν γίνονται, τρέχουν περισσότερο. Η αστυνομία κάνει ότι μπορεί. Οι «γουρούνες» κάνουν τη μεγάλη ζημιά. Τις παίρνουν μεθυσμένοι το χάραμα, τη νύχτα, το πρωί. Πρέπει να σταματήσουν. Τα περισσότερα τροχαία γίνονται με γουρούνες και είναι σοβαρά περιστατικά. Κάτι πρέπει να γίνει από τους αρμόδιους».

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Κοινότητας Σαρακηνάδου, κ. Γιώργος Γιαννούλης, εστίασε στην έλλειψη οδηγικής παιδείας και στην ανάγκη κατασκευής κόμβων: «Δεν προσέχει ο κόσμος. Τρέχουν του σκοτωμού. Αν πηγαίνανε όλοι πιο προσεκτικά δεν θα συνέβαινε τίποτα. Πρέπει να φτιαχτούν οι κόμβοι, τουλάχιστον να περιοριστούν λίγο τα ατυχήματα στις διασταυρώσεις. Πρέπει επίσης να σταματήσουν να κυκλοφορούν οι γουρούνες».

Τέλος, ο πρόεδρος της Κοινότητας Καλαμακίου, κ. Χρήστος Κοντονής, αναφέρθηκε στην ψυχολογική πίεση των οδηγών, αλλά και στην αδράνεια του κράτους να επενδύσει σε υποδομές σήμανσης: «Έχει ξεφύγει ο κόσμος… Ζούμε σε μία ένταση την οποία τη μεταφέρουμε στο χέρι μας, στο γκάζι. Έχουμε στενούς δρόμους. Οι δρόμοι έχουν φτιαχτεί για τη δεκαετία του ’70 και του ’80. Τώρα το 2026 οι καταστάσεις είναι άλλες, περισσότερα αυτοκίνητα, φορτηγά, επιχειρήσεις. Οι δρόμοι δεν κάνουν, δεν φτάνουν και είναι φυσικό. Επίσης, οι οδηγοί δεν σέβονται τα όρια ταχύτητας, δεν προσέχουν τις στροφές και αδιαφορούν για τις σημάνσεις. Είχαμε και ατύχημα στον δρόμο Καλαμακίου προς το Αργάσι. Εκεί υπάρχει μια δυσκολία. Θα μπορούσε να μπει κάποιο φανάρι. Επίσης ένα φανάρι χρειάζεται από το Καλαμάκι στο Αργάσι. Όταν το κράτος δεν βγάζει προγράμματα για φανάρια και σήμανση θα έχουμε ατυχήματα. Την ευθύνη δεν την έχει μόνο ο οδηγός αλλά και το κράτος».