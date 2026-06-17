Φυλακές Αγ. Στεφάνου: Ο 10ος θάνατος κρατούμενου σε λιγότερο από 3 μήνες

Δέκατος θάνατος κρατούμενου καταγράφεται στις φυλακές Αγίου Στεφάνου της Πάτρας, από τη Δευτέρα.

Με τον συνολικό αριθμό να ανέρχεται πλέον σε 10 νεκρούς εντός διαστήματος μόλις 2 μηνών και 10 ημερών. Το νεότερο περιστατικό αφορά έναν 52χρονο καταδικασμένο, ο οποίος εκτελούσε πενθήμερη άδεια με προορισμό την Αθήνα, όταν αισθάνθηκε ξαφνική αδιαθεσία εκτός του σωφρονιστικού καταστήματος και τελικά απεβίωσε. Τα ακριβή αίτια του θανάτου αναμένεται να προκύψουν από την ιατροδικαστική εξέταση που έχει προβλεφθεί.

Παράλληλα, οι δικαστικές και εισαγγελικές αρχές συνεχίζουν τη διερεύνηση κάθε περίπτωσης ξεχωριστά, με στόχο να διαπιστωθεί εάν οι θάνατοι συνδέονται αποκλειστικά με παθολογικά αίτια ή εάν προκύπτουν ευθύνες που σχετίζονται με τις συνθήκες κράτησης και τη γενικότερη λειτουργία του καταστήματος. Οι έρευνες αναμένεται να δώσουν απαντήσεις σε μια υπόθεση που έχει ήδη προκαλέσει έντονο προβληματισμό για την κατάσταση στις φυλακές Αγίου Στεφάνου και την ασφάλεια των κρατουμένων.

Χρονολόγιο θανάτων

Απρίλιος – 5 θάνατοι εντός του μήνα

2 Απριλίου: 31χρονος κρατούμενος αλγερινής καταγωγής βρέθηκε αναίσθητος στο κελί του.

6 Απριλίου (Μεγάλη Δευτέρα): Βρέθηκε νεκρός 38χρονος Έλληνας κρατούμενος, που υπηρετούσε πολυετή ποινή για ληστείες.

15 Απριλίου: Κατέληξε 43χρονος αλλοδαπός κρατούμενος, περιστατικό που πυροδότησε δημόσιες συζητήσεις σχετικά με την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη στις φυλακές.

24 Απριλίου: 46χρονος Έλληνας απεβίωσε λίγο μετά τη μεταγωγή του από τις φυλακές Δράμας.

30 Απριλίου: 58χρονος Έλληνας εντοπίστηκε νεκρός εντός του σωφρονιστικού καταστήματος.

Μάιος – 3 θάνατοι

8 Μαΐου: 70χρονος κρατούμενος έχασε τη ζωή του στο νοσοκομείο, όπου είχε διακομιστεί επειγόντως.

15 Μαΐου: 53χρονος κρατούμενος βρέθηκε νεκρός στο κελί του.

30 Μαΐου: 44χρονος κρατούμενος απεβίωσε υπό συνθήκες που δεν έχουν διασαφηνιστεί.

Ιούνιος – 2 θάνατοι

3-4 Ιουνίου: Σημειώθηκε ο όγδοος κατά σειρά θάνατος, με θύμα 72χρονο κρατούμενο.

Μέσα Ιουνίου: Λίγο αργότερα καταγράφηκε ο ένατος θάνατος εντός των φυλακών, ενώ σχεδόν αμέσως ακολούθησε και ο δέκατος, που αφορά κρατούμενο ο οποίος βρισκόταν εκτός φυλακής, κάνοντας χρήση τακτικής άδειας.