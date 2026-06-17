Δάσκαλοι Πάτρας: Αυτό είναι το νέο Δ.Σ. και οι έδρες για τη ΔΟΕ

Ολοκληρώθηκε χθες η εκλογική διαδικασία του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πάτρας, με τα μέλη να προσέρχονται στις κάλπες για να αναδείξουν το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, καθώς και τους αντιπροσώπους που θα εκπροσωπήσουν τον Σύλλογο στη Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδας (ΔΟΕ).

Η ψηφοφορία διεξήχθη στο 2ο Δημοτικό Σχολείο (Στρούμπειο), με τη συμμετοχή να ξεπερνά τους 1.600 εκπαιδευτικούς.

Στην κατανομή εδρών για το Δ.Σ., πρώτη σε ψήφους αναδείχθηκε η Δημοκρατική Συνεργασία (ΔΗΣΥ), συγκεντρώνοντας 510 ψήφους και κατακτώντας τέσσερις έδρες. Στη δεύτερη θέση βρέθηκε η ΔΑΚΕ με 380 ψήφους και τρεις έδρες, ενώ τρίτη ακολούθησε η ΑΣΕ με 371 ψήφους, εξασφαλίζοντας επίσης τρεις έδρες. Αξίζει να σημειωθεί ότι τόσο η ΔΑΚΕ όσο και η ΑΣΕ κατέγραψαν αυξημένα ποσοστά σε σχέση με τις προηγούμενες εκλογές. Μία έδρα κατέλαβε η παράταξη «Πρέσα» με 210 ψήφους, ενώ το «Δίκτυο», με 131 ψήφους, δεν κατάφερε να εξασφαλίσει εκπροσώπηση στο Δ.Σ.

Διαφορετική εικόνα διαμορφώθηκε στην ψηφοφορία για την ανάδειξη αντιπροσώπων στη ΔΟΕ, όπου πρώτη δύναμη αναδείχθηκε η ΔΑΚΕ, βελτιώνοντας τα ποσοστά της και συγκεντρώνοντας 558 ψήφους, οι οποίοι της απέδωσαν έξι αντιπροσώπους. Δεύτερη βρέθηκε η ΔΗΣΥ με 445 ψήφους και πέντε αντιπροσώπους, ενώ η ΑΣΕ, με 308 ψήφους, εξασφάλισε τρεις αντιπροσώπους. Η «Πρέσα» συγκέντρωσε 176 ψήφους και απέσπασε δύο αντιπροσώπους, ενώ το «Δίκτυο» έκλεισε στους 123 ψήφους, αρκετούς για έναν αντιπρόσωπο.

Στο νέο 11μελές Δ.Σ. εκλέγονται οι:

-Από την ΔΗΣΥ οι: Χρήστος Τσόγκας, Ανδρέας Μπαγιώργος, Κώστας Χριστόπουλος και Αλεξάνδρα Ζαλαβρά.

–Από την ΔΑΚΕ οι: Νίκος Θεοδωρόπουλος, Παναγιώτης Καρασπήλιος, Βασιλική Καλαντζή.

Από την ΑΣΕ, οι: Στέλιος Παλαρμάς, Άννα Οικονόμου και Ελευθερία Λάσκαρη.

-Από την Πρέσα η Βάσια Βαγενά.