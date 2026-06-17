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Ο Άγγελος Κορομπύλης από τη Ματαράγκα Αγρινίου «τρέλανε κόσμο» στο πανευρωπαϊκό τεχνικής κολύμβησης

Ο Άγγελος Κορομπύλης από τη Ματαράγκα Αγ...

Έκανε δύο παγκόσμια ρεκόρ και τέσσερα πανελλήνια ρεκόρ, κατακτώντας οκτώ χρυσά μετάλλια

Εντυπωσιακή εμφάνιση πραγματοποίησε ο Άγγελος Κορομπύλης, συνεχίζοντας τις εξαιρετικές του επιδόσεις στην Τεχνική Κολύμβηση και γράφοντας ιστορία σε παγκόσμιο επίπεδο.

Στο Πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα τεχνικής κολύμβησης, την περασμένη εβδομάδα, έκανε δύο παγκόσμια ρεκόρ και τέσσερα πανελλήνια ρεκόρ, κατακτώντας οκτώ χρυσά μετάλλια!

 Ο Άγγελος Κορομπύλης είναι αθλητής τεχνικής κολύμβησης των Δελφινιών Περιστερίου, σωματείου που εδρεύει στην Αθήνα. Έλκει καταγωγή από Ματαράγκα Αγρινίου και η οικογένειά του ζει στην Αθήνα.

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#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Κολύμβηση Ματαράγκα
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