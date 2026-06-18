Οι Νορβηγοί οπαδοί «τράβηξαν κουπί» εντός και εκτός γηπέδου στο Μουντιάλ και έγιναν viral

Συνήθεια που έγινε λατρεία το τελετουργικό των Νορβηγών
Η Νορβηγία αντιμετώπισε το Ιράκ στην πρεμιέρα της στο Μουντιάλ 2026 και κέρδισε 4-1 για να αναγκάσει τους οπαδούς της να κάνουν το πιο διάσημο τελετουργικό της διοργάνωσης.
Οι οπαδοί της Νορβηγίας συνηθίζουν λόγω παράδοσης να «τραβούν κουπί» στις εξέδρες των γηπέδων που βρίσκονται δημιουργώντας πάντα μία όμορφη και διαφορετική εικόνα που θυμίζει τους Βίκινγκς, που είναι και το παρατσούκλι της ομάδας.
Αυτό το τελετουργικό δεν το κάνουν μόνο εντός γηπέδου όμως, καθώς στους δρόμους της Μασαχουσέτης των ΗΠΑ, λίγες ώρες πριν το ματς με το Ιράκ οι Νορβηγοί έκατσαν στο πεζοδρόμιο και άρχισαν να «τραβούν κουπί» στο ρυθμό των τυμπάνων.
Η ποδοσφαιρική κουλτούρα των Σκανδιναβών έχει ταιριάξει απόλυτα στο Μουντιάλ και προσφέρει όμορφες εικόνες που είναι σημαντικό να υπάρχουν στα γήπεδα.
Η Νορβηγία στη 2η αγωνιστική του ομίλου θα αντιμετωπίσει τη Σενεγάλη (22/06/27) σε μία αναμέτρηση που είναι πιθανό να κρίνει τη δεύτερη θέση, πίσω από τη Γαλλία που δύσκολα θα χάσει την πρωτιά.
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr