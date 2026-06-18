Οι Νορβηγοί οπαδοί «τράβηξαν κουπί» εντός και εκτός γηπέδου στο Μουντιάλ και έγιναν viral

Η Νορβηγία αντιμετώπισε το Ιράκ στην πρεμιέρα της στο Μουντιάλ 2026 και κέρδισε 4-1 για να αναγκάσει τους οπαδούς της να κάνουν το πιο διάσημο τελετουργικό της διοργάνωσης.

Οι οπαδοί της Νορβηγίας συνηθίζουν λόγω παράδοσης να «τραβούν κουπί» στις εξέδρες των γηπέδων που βρίσκονται δημιουργώντας πάντα μία όμορφη και διαφορετική εικόνα που θυμίζει τους Βίκινγκς, που είναι και το παρατσούκλι της ομάδας.

Αυτό το τελετουργικό δεν το κάνουν μόνο εντός γηπέδου όμως, καθώς στους δρόμους της Μασαχουσέτης των ΗΠΑ, λίγες ώρες πριν το ματς με το Ιράκ οι Νορβηγοί έκατσαν στο πεζοδρόμιο και άρχισαν να «τραβούν κουπί» στο ρυθμό των τυμπάνων.