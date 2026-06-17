Πρόστιμα σε λουόμενους στο Ρίο: Ο κανονισμός απαγόρευσης κολύμβησης από το 2004, που δεν είχε ποτέ εφαρμοστεί

Πρόστιμα έχουν επιβληθεί σε λουόμενους στην περιοχή του Ρίου, εν μέσω της αναστάτωσης που έχει προκαλέσει η εφαρμογή ενός παλιού κανονισμού του Λιμεναρχείου, ο οποίος απαγορεύει την κολύμβηση στις ακτές Ρίου και Ακταίου.

Πρόκειται για τον υπ’ αριθμ. 56 κανονισμό «Περί κανονισμού ναυσιπλοΐας στη θαλάσσια περιοχή του στενού Ρίου-Αντιρρίου», που ισχύει εδώ και 22 χρόνια, από τις 12 Ιουλίου 2004, χωρίς ωστόσο να είχε εφαρμοστεί ποτέ στην πράξη μέχρι πρόσφατα, οπότε και «ήρθε στην επιφάνεια». Σύμφωνα με τον κανονισμό, απαγορεύονται η κολύμβηση, οι καταδύσεις, κάθε μορφή υποβρύχιας δραστηριότητας, καθώς και η κίνηση θαλάσσιων μέσων αναψυχής στη θαλάσσια ζώνη που εκτείνεται από το Πόρτο Ρίο έως την περιοχή Ταμ Τουμ, όπως είχε γράψει το thebest.gr, τον Μάρτιο του 2026.

Η απαγόρευση καλύπτει ζώνη ενός ναυτικού μιλίου (1.852 μέτρων) σε ευθεία γραμμή εκατέρωθεν του άξονα της γέφυρας Ρίου-Αντιρρίου. Στην πράξη, αυτό σημαίνει ότι το μπάνιο δεν επιτρέπεται δυτικά μετά το Πόρτο Ρίο και ανατολικά μετά την περιοχή Ταμ Τουμ.

Η εξέλιξη έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στους κατοίκους της περιοχής, που εκφράζουν ανησυχία, αφού ο κανονισμός φαίνεται να αγγίζει όχι μόνο τους κατοίκους του Ρίου αλλά και χιλιάδες Πατρινούς που κάθε καλοκαίρι επισκέπτονται την περιοχή για μπάνιο.

Όπως δήλωσε η πρώην πρόεδρος του Ρίου, Νικολίτσα Μπετιχαβά: «Η απόφαση αυτή πρέπει να επανεξετασθεί από το Λιμενικό και να μας εξηγήσουν τι ακριβώς σημαίνει. Στην μονόπλευρη εφαρμογή του νόμου για την απαγόρευση κολύμβησης στο Ρίο θα είμαστε κάθετοι όλοι οι συνδημότες».