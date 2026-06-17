«Ξήλωσαν» κύκλωμα παράνομης διανομής συνδρομητικών καναλιών -7 συλλήψεις- Δράση και στη Δυτική Ελλάδα

Στην εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης προχώρησαν οι αρχές, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν στην παράνομη παροχή υπηρεσιών συνδρομητικής τηλεόρασης.

Οι αστυνομία προχώρησε σε 7 συλλήψεις μελών της εγκληματικής οργάνωσης, ενώ στη δικογραφία που σχηματίστηκε περιλαμβάνονται ακόμα 76 άτομα.

Για τον τερματισμό της δράσης τους πραγματοποιήθηκε το πρωί της Τρίτης (16.06.2026) σε περιοχές του Ηρακλείου Κρήτης, Αττικής, Αγρινίου, Κέρκυρας και Σάμου, συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση για τις συλλήψεις. Στο πλαίσιο της επιχείρησης συνελήφθησαν 7 άτομα, άνδρες και γυναίκα, ηλικίας 63, 40, 73, 39, 31, 42 και 36 ετών, ενώ επιπλέον κατηγορούνται 5 συνεργοί τους, μέλη της εγκληματικής οργάνωσης και 71 τελικοί χρήστες-συνδρομητές της παράνομης παρεχόμενης υπηρεσίας.

Το συνολικό περιουσιακό όφελος που αποκόμισε η εγκληματική οργάνωση υπολογίζεται σε τουλάχιστον 7.000.000 ευρώ, ενώ η συνολική ζημία των νόμιμων παρόχων εκτιμάται ότι ξεπερνά τα 50.000.000 ευρώ.

Σε έρευνες, μεταξύ άλλων, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν πλήρως λειτουργικός εξειδικευμένος εξοπλισμός προγραμματισμού iptv box, πλήθος καινούργιων συσκευών και εξοπλισμού που προορίζονταν για πώληση σε τρίτους τελικούς χρήστες – συνδρομητές, πελατολόγια, χειρόγραφες σημειώσεις, ατζέντες, το χρηματικό ποσό άνω των 18.885 ευρώ, 4 οχήματα και δίκυκλο.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους αφορά τα αδικήματα της εγκληματικής οργάνωσης κατ’ επάγγελμα και κατ’ εξακολούθηση, παράβασης της νομοθεσίας για την πνευματική ιδιοκτησία, της προστασίας των συνδρομητικών υπηρεσιών και της διακεκριμένης νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

Πώς λειτουργούσαν τα μέλη με τους παράνομους αναμεταδότες

Όπως προέκυψε από την έρευνα, τα μέλη της οργάνωσης, τουλάχιστον από τα 2017, είχαν αναπτύξει μία ιδιαίτερα οργανωμένη και πολυεπίπεδη υποδομή παράνομης αναμετάδοσης συνδρομητικού οπτικοακουστικού περιεχομένου μέσω διαδικτύου (IPTV), η οποία λειτουργούσε αδιάλειπτα επί σειρά ετών και εξυπηρετούσε μεγάλο αριθμό χρηστών τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

Πιο αναλυτικά, τα μέλη της οργάνωσης αποκτούσαν παράνομα πρόσβαση σε προστατευόμενο οπτικοακουστικό περιεχόμενο που διατίθεται νόμιμα από συνδρομητικές τηλεοπτικές πλατφόρμες και παρόχους υπηρεσιών streaming. Ακολούθως, με τη χρήση εξειδικευμένου τεχνολογικού εξοπλισμού, λογισμικού και κατάλληλα διαμορφωμένων συστημάτων αποκωδικοποίησης, συγκέντρωναν το περιεχόμενο αυτό και το αναμετέδιδαν παράνομα μέσω διαδικτύου στους «συνδρομητές» τους, παρέχοντας πρόσβαση σε χιλιάδες τηλεοπτικά κανάλια, αθλητικές διοργανώσεις, κινηματογραφικές ταινίες, σειρές και λοιπό ψηφιακό περιεχόμενο σε τιμή πολύ χαμηλότερη από αυτή των νόμιμων συνδρομών.

Για την υποστήριξη της εν λόγω παράνομης δραστηριότητας είχαν αναπτύξει εκτεταμένη δικτυακή υποδομή αποτελούμενη από διακομιστές, εγκατεστημένους στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, ενώ χρησιμοποιούσαν ενδιάμεσους διακομιστές, υπηρεσίες εικονικών ιδιωτικών δικτύων (VPN), μηχανισμούς απόκρυψης της πραγματικής τοποθεσίας των συστημάτων τους, καθώς και συστηματική εναλλαγή διαδικτυακών διευθύνσεων και ονομάτων τομέων (domains), προκειμένου να δυσχεραίνουν τον εντοπισμό τους και να παρακάμπτουν τα μέτρα αποκλεισμού που εφαρμόζονται από τις αρμόδιες Αρχές και τους νόμιμους παρόχους.

Παράλληλα, η οργάνωση διέθετε κεντρικό σύστημα διαχείρισης συνδρομητών, μέσω του οποίου πραγματοποιούνταν η καταχώριση νέων πελατών, η ενεργοποίηση και ανανέωση συνδρομών, η διαχείριση των λογαριασμών χρηστών και η παρακολούθηση της λειτουργίας των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Η δομή που είχε το κύκλωμα και πως είχαν πρόσβαση οι χρήστες

Η δομή της εμφάνιζε χαρακτηριστικά επαγγελματικής επιχείρησης, καθώς τα μέλη της είχαν αναλάβει διακριτούς ρόλους, όπως η τεχνική διαχείριση της υποδομής, η τροφοδότηση και επικαιροποίηση του διαθέσιμου περιεχομένου, η διαχείριση των συνδρομητών, καθώς και η παροχή συνεχούς τεχνικής υποστήριξης για την αντιμετώπιση προβλημάτων και τη διασφάλιση της απρόσκοπτης λειτουργίας της υπηρεσίας.

Η πρόσβαση των χρηστών στις παράνομα παρεχόμενες υπηρεσίες επιτυγχανόταν είτε μέσω ειδικά διαμορφωμένων συσκευών αποκωδικοποίησης που προμηθεύονταν από τα μέλη της οργάνωσης είτε μέσω εγκατάστασης εξειδικευμένων εφαρμογών σε «έξυπνες» τηλεοράσεις και άλλες συμβατές συσκευές. Για τον σκοπό αυτό παρέχονταν στους συνδρομητές ειδικοί σύνδεσμοι ενεργοποίησης και τεχνικές οδηγίες εγκατάστασης, ενώ σε πολλές περιπτώσεις τα μέλη της οργάνωσης αναλάμβαναν και την παραμετροποίηση του εξοπλισμού.

Τα έσοδα που πήγαιναν σε ακίνητα, ταξίδια και πανάκριβα αυτοκίνητα

Παράλληλα, με την παράνομη διάθεση συνδρομητικών υπηρεσιών, τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης είχαν αναπτύξει μηχανισμό διαχείρισης και διακίνησης των εσόδων που προέρχονταν από την εγκληματική τους δραστηριότητα, με σκοπό την απόκρυψη της προέλευσής τους και τη δυσχέρανση του οικονομικού τους εντοπισμού από τις αρμόδιες Αρχές.

Όπως προέκυψε από την ανάλυση των οικονομικών στοιχείων, χρησιμοποιούσαν πλήθος τραπεζικών λογαριασμών και μέσων πληρωμής τόσο στην ημεδαπή όσο και στην αλλοδαπή, διοχετεύοντας χρηματικά ποσά μέσω διαδοχικών συναλλαγών σε διαφορετικές χώρες. Επιπλέον, αξιοποιούσαν υπηρεσίες ηλεκτρονικών πληρωμών, ψηφιακά πορτοφόλια, προπληρωμένα μέσα συναλλαγών και λοιπές εναλλακτικές μεθόδους μεταφοράς κεφαλαίων, ενώ μέρος των πληρωμών πραγματοποιούνταν απευθείας σε μετρητά από τους συνδρομητές των παράνομων υπηρεσιών.

Επίσης, διαπιστώθηκε ότι, χρηματικά ποσά που προέρχονταν από την παράνομη δραστηριότητα χρησιμοποιούνταν για την κάλυψη προσωπικών δαπανών, την πραγματοποίηση ταξιδιών, τη διαβίωση υψηλού κόστους, καθώς και για την απόκτηση κινητής και ακίνητης περιουσίας. Με τον τρόπο αυτό επιχειρούνταν η ενσωμάτωση των παράνομων εσόδων στη νόμιμη οικονομική δραστηριότητα και η απόκρυψη της πραγματικής προέλευσής τους.

Οι συλληφθέντες οδηγούνται στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή, ενώ η έρευνα συνεχίζεται από το Τμήμα Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης για την πλήρη διακρίβωση του εύρους της εγκληματικής δραστηριότητας της οργάνωσης.