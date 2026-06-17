Πιερρακάκης: Στήριξη στις αναπτυξιακές προοπτικές του λιμανιού της Πάτρας

Η καινοτομία και η ανάπτυξη του λιμανιού της Πάτρας στο επίκεντρο συνάντησης με τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Πρόεδρο του Eurogroup Κυριάκο Πιερρακάκη, τον Υφυπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Νικόλαο Παπαϊωάννου και τον Υφυπουργό Ανάπτυξης Σταύρο Καλαφάτη.

Συνάντηση εργασίας με τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Πρόεδρο του Eurogroup, Κυριάκο Πιερρακάκη, καθώς και με τον Υφυπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Νικόλαο Παπαϊωάννου, και τον Υφυπουργό Ανάπτυξης, Σταύρο Καλαφάτη, πραγματοποίησε ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε., Παναγιώτης Γ. Αναστασόπουλος.

Ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης εξέφρασε το ενδιαφέρον του για τις αναπτυξιακές προοπτικές του λιμένα Πατρών και τα έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη, επισημαίνοντας τη σημασία των στρατηγικών επενδύσεων για την περιφερειακή ανάπτυξη και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της χώρας.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης παρουσιάστηκε το αναπτυξιακό όραμα του Οργανισμού Λιμένος Πατρών για τη μετατροπή του λιμένα σε έναν σύγχρονο κόμβο ανάπτυξης, καινοτομίας και εξωστρέφειας. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην υλοποίηση της Patradise Mega Yacht Marina, καθώς και στις προοπτικές ανάπτυξης των δραστηριοτήτων logistics και κρουαζιέρας, που αποτελούν βασικούς πυλώνες της αναπτυξιακής στρατηγικής του Οργανισμού. Η Patradise Mega Yacht Marina, ως ένα εμβληματικό έργο, αναμένεται να αναβαθμίσει σημαντικά το τουριστικό και οικονομικό αποτύπωμα της περιοχής, δημιουργώντας νέες θέσεις εργασίας και ενισχύοντας τη θέση της Πάτρας στον θαλάσσιο τουρισμό της Μεσογείου.

Παράλληλα, παρουσιάστηκε η πρωτοβουλία για τη δημιουργία ενός σύγχρονου οικοσυστήματος καινοτομίας με επίκεντρο το λιμάνι της Πάτρας, το οποίο θα συνδέει την έρευνα, την επιχειρηματικότητα, την τεχνολογία και τις λιμενικές δραστηριότητες, αξιοποιώντας το λιμάνι ως πεδίο εφαρμογής καινοτόμων λύσεων στους τομείς των μεταφορών, της εφοδιαστικής αλυσίδας, της ενέργειας, της βιωσιμότητας, της ψηφιακής μετάβασης και του θαλάσσιου τουρισμού.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσίασε η συζήτηση για τις αναπτυξιακές προοπτικές του λιμένα Πατρών, τον στρατηγικό του ρόλο ως διεθνούς διαμετακομιστικού κόμβου και πύλης διασύνδεσης της Ελλάδας με την Ευρώπη, την Ανατολική Μεσόγειο και νέες αναπτυσσόμενες αγορές, καθώς και τις δυνατότητες που δημιουργούν οι στρατηγικές επενδύσεις και τα έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της περιφερειακής ανάπτυξης.

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε., Παναγιώτης Γ. Αναστασόπουλος, δήλωσε:

«Η Πάτρα και το λιμάνι της είναι έτοιμα. Χρειάζεται εθνική στήριξη ώστε να αξιοποιήσουν πλήρως τις δυνατότητές τους και να αποτελέσουν παράδειγμα προς μίμηση για ολόκληρη τη χώρα.»

Ο Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε. συνεχίζει να υλοποιεί τη στρατηγική του για τη μετάβαση του λιμένα Πατρών σε έναν σύγχρονο, έξυπνο και βιώσιμο λιμένα, ενισχύοντας τον ρόλο του ως διεθνούς διαμετακομιστικού κόμβου, πύλης της χώρας προς τη Δυτική Ευρώπη και πυλώνα ανάπτυξης για την περιοχή.