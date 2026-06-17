Προσφυγή Κοβέσι στον Άρειο Πάγο για τη θητεία των Ευρωπαίων Εισαγγελέων

Σε ετοιμότητα για την επιλογή των νέων τριών Ευρωπαίων Εισαγγελέων είναι το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο το οποίο αναμένεται να συνεδρίαση αύριο Πέμπτη (18/6).

Κατά τη συνεδρίαση πρόκειται να αποφασιστούν ο εφέτης και οι δύο πρωτόδικες εισαγγελείς που θα ενταχθούν στο δυναμικό του ευρωπαϊκού κλιμακίου στην Ελλάδα.

Ωστόσο, αν και πρόκειται να ικανοποιηθεί το αίτημα της επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας Λάουρα Κοβέσι, όπως όλα δείχνουν, αυτό δεν θα ηρεμήσει τα «πνεύματα» γύρω από το δεύτερο φλέγον ζήτημα, το οποίο αφορά στην ανανέωση της θητείας τριών εισαγγελικών λειτουργών (Πόπη Παπανδρέου, Χαρίκλεια Θάνου και Διονύσιος Μουζάκης).

Σύμφωνα με πληροφορίες, ήδη η Λάουρα Κοβέσι έχει προχωρήσει στο επόμενο βήμα, προσφεύγοντας ενώπιον της Διοικητικής Ολομέλειας του Αρείου Πάγου, προκειμένου να ανανεωθεί η θητεία εντεταλμένων εισαγγελέων για πέντε έτη και όχι για δύο, όπως είχε κρίνει μερικές εβδομάδες το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο.

Η συζήτηση επί της προσφυγής έχει προσδιοριστεί για την ερχόμενη εβδομάδα, ενώ εάν η έκβαση δεν είναι η επιθυμητή, δεν αποκλείεται ακόμη και προσφυγή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για την τελική επίλυση του ζητήματος.