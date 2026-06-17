Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας: Επαγρύπνηση για την ευλογιά στον Δήμο Καλαβρύτων

Σύσκεψη υπό τον Αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Ανάπτυξης Ανδρέα Φίλια για τον συντονισμό όλων των εμπλεκόμενων υπηρεσιών, προκειμένου να καθοριστούν τα μέτρα αποτροπής εισόδου του νοσήματος της ευλογιάς των αιγοπροβάτων στον Δήμο Καλαβρύτων, πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 16 Ιουνίου 2026, στην Δάφνη Καλαβρύτων.

Συμμετείχαν υπηρεσιακοί παράγοντες της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, εκπρόσωποι του Δήμου Καλαβρύτων, της Αστυνομικής Αρχής, καθώς και εκπρόσωποι της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Καλαβρύτων.

Η περιοχή των Καλαβρύτων και εν γένει της ορεινής Αχαΐας, η οποία αποτελεί μια σημαντική περιοχή για τον αιγοπροβατοτροφικό τομέα της Περιφέρειας, δεν έχει μέχρι σήμερα προσβληθεί από τι επιζωοτίες της πανώλης και της ευλογιάς, που εμφανίστηκαν σε κοντινές περιοχές. Η τελευταία περίπτωση που εντείνει την ανησυχία είναι η εμφάνιση κρούσματος ευλογιάς σε εκτροφή της περιοχής της Αρκαδίας κοντά στην Δάφνη Καλαβρύτων.

Στην σύσκεψη αποφασίστηκε δέσμη προληπτικών μέτρων που περιλαμβάνει δράσεις όλων των εμπλεκόμενων φορέων. Συγκεκριμένα, ήδη έχει εγκατασταθεί από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας απολυμαντικός σταθμός στην Δάφνη για την απολύμανση των οχημάτων μεταφοράς γάλακτος, ζωοτροφών και ζώντων ζώων. Παράλληλα, ο Δήμος Καλαβρύτων προχωρά σε απολυμάνσεις δρόμων στην περιοχή. Στα πλαίσια της επιτήρησης, αποφασίστηκε η λήψη περιοριστικών μέτρων στον Δήμο Καλαβρύτων και η πραγματοποίηση διερευνητικών επισκέψεων για κλινική επιτήρηση από κτηνιάτρους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σε μονάδες της περιοχής. Ταυτόχρονα, τις επόμενες ημέρες θα γίνονται επισκέψεις από κτηνιάτρους της Περιφέρειας σε δημοτικές ενότητες για ενημέρωση των κτηνοτρόφων, σε συνεργασία με τον Δήμο Καλαβρύτων. Σχετική πρωτοβουλία θα αναλάβει και η ΕΑΣ Καλαβρύτων για τα μέλη της με διανομή σχετικού ενημερωτικού υλικού. Τέλος, το Αστυνομικό Τμήμα Κλειτορίας, στα πλαίσια της άριστης συνεργασίας της Ελληνικής Αστυνομίας με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, θα επιτηρεί την τήρηση των περιοριστικών μέτρων.

Ο Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης, Ανδρέας Φίλιας, τόνισε: «Σκοπός της σύσκεψης ήταν η λήψη μέτρων στην ευρύτερη περιοχή της Αχαΐας, καθώς, παρότι η Περιφέρεια παραμένει χωρίς κρούσματα το τελευταίες πέντε εβδομάδες, το κρούσμα που εντοπίστηκε στα Τρόπαια Αρκαδίας βρίσκεται κοντά στα όριά της και μας υπενθύμισε ότι πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα αυστηροί στην τήρηση των κανόνων βιοασφάλειας. Στην περιοχή υπάρχουν κτηνοτροφικές μονάδες, χρειάζεται προσοχή και σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς και την Αστυνομία, θα ενισχύσουμε τα μέτρα και τους ελέγχους. Στέλνω το μήνυμα ότι δεν πρέπει να υπάρξει κανένας εφησυχασμός και καμία χαλάρωση στην εφαρμογή των μέτρων».