Οι κρυφές γωνιές της Πάτρας που θυμίζουν νησί

Όταν το καλοκαίρι κάνει αισθητή την παρουσία του, η ανάγκη για νησιώτικη αύρα γίνεται πιο έντονη, όμως η Πάτρα κρύβει γωνιές που μπορούν να σας ταξιδέψουν στο Αιγαίο ή το Ιόνιο χωρίς να μπείτε σε πλοίο.

Η ιδιαίτερη γεωγραφία της πόλης, που συνδυάζει την ιστορική Άνω Πόλη με ένα εκτεταμένο παραλιακό μέτωπο, δημιουργεί μοναδικά «σκηνικά» που θυμίζουν έντονα ελληνικό νησί.

Αν θέλετε να νιώσετε για λίγο ότι βρίσκεστε σε διακοπές, ανακαλύψτε τις πιο όμορφες κρυφές γωνιές της Πάτρας με νησιώτικο αέρα.

1. Τα στενά κάτω από το Κάστρο (Άνω Πόλη)

Περπατώντας στα σοκάκια γύρω από το Κάστρο, η αίσθηση της πόλης χάνεται. Τα χαμηλά σπίτια με τους ασβεστωμένους τοίχους, οι ολάνθιστες βουκαμβίλιες, τα στενά πέτρινα καλντερίμια και οι γλάστρες με τους βασιλικούς στις αυλές παραπέμπουν απευθείας σε κυκλαδίτικο σοκάκι.

Η ησυχία που επικρατεί εδώ το απόγευμα, μακριά από τα αυτοκίνητα, ενισχύει την ψευδαίσθηση ότι εξερευνάτε μια Χώρα νησιού.

2. Η «κρυφή» γειτονιά στο Τασκίλι

Λίγοι γνωρίζουν τη γραφικότητα που κρύβει η περιοχή Τασκίλι, σκαρφαλωμένη στην Άνω Πόλη.

Με σπίτια που μοιάζουν να πατούν το ένα πάνω στο άλλο, μικρές αυλές και στενά περάσματα που οδηγούν σε ξαφνικά ανοίγματα με θέα τον Πατραϊκό, η γειτονιά αυτή φέρει κάτι από την αρχιτεκτονική δομή των οικισμών της Ανάφης ή της Αστυπάλαιας.

3. Το γραφικό λιμανάκι στις Ιτιές

Για όσους αναζητούν την αυθεντική, ψαράδικη ατμόσφαιρα, το μικρό λιμανάκι στην περιοχή των Ιτιών (στο νότιο παραλιακό μέτωπο) είναι το απόλυτο μυστικό. Οι παραδοσιακές ξύλινες ψαρόβαρκες που λικνίζονται στο νερό, τα απλωμένα δίχτυα των ψαράδων και η μυρωδιά του ιωδίου δημιουργούν ένα σκηνικό που θυμίζει μικρό, ήσυχο λιμάνι του Ιονίου.

4. Η παραλία του Προαστίου (Μποζαΐτικα)

Εκεί που τελειώνει η αστική ζώνη και ξεκινά η βόρεια πλευρά, η παραλία στο Προάστιο προσφέρει μια μοναδική απόδραση. Τα δέντρα που φτάνουν σχεδόν μέχρι το βότσαλο, τα καθαρά νερά και τα διάσπαρτα, παραδοσιακά ταβερνάκια πάνω στο κύμα προσφέρουν την κλασική ελληνική εμπειρία του «φαγητού με τα πόδια στην άμμο», ακριβώς όπως θα το απολαμβάνατε σε ένα νησί.

5. Ο παλιός Φάρος και η περαντζάδα δίπλα στο Κύμα

Αν και ο Φάρος της Πάτρας βρίσκεται κοντά στο κέντρο, η διαδρομή γύρω από αυτόν τις απογευματινές ώρες έχει καθαρά νησιώτικο χαρακτήρα. Ο ανοιχτός ορίζοντας, ο ήχος των κυμάτων που σκάνε στα βράχια και το απέραντο γαλάζιο του Πατραϊκού σας κάνουν να ξεχνάτε ότι βρίσκεστε στην τρίτη μεγαλύτερη πόλη της Ελλάδας.