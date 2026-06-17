Στο πλευρό των εργαζομένων του ΕΦΚΑ ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Αχαΐας

Αντιπροσωπεία της Νομαρχιακής Επιτροπής Αχαΐας του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία βρέθηκε σήμερα έξω από τα κεντρικά γραφεία του ΕΦΚΑ στην Πάτρα, συμμετέχοντας στην κινητοποίηση του Σωματείου Εργαζομένων και εκφράζοντας τη στήριξή της στα αιτήματά τους.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, οι εργαζόμενοι διεκδικούν την υλοποίηση ουσιαστικών μέτρων για την ασφάλεια και την προστασία τους, την ενίσχυση των υπηρεσιών με προσλήψεις προσωπικού, καθώς και αυξήσεις στους μισθούς με επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού. Παράλληλα, ζητούν εκπαίδευση και επιμόρφωση, συντήρηση των κτιριακών εγκαταστάσεων και τη δημιουργία Ενιαίου Κανονισμού Ασφάλισης, Παροχών και λειτουργίας.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στις σημαντικές ελλείψεις προσωπικού, καθώς, σύμφωνα με τα στοιχεία που παραθέτει η Νομαρχιακή Επιτροπή, μόνο στην Πάτρα τα κενά ξεπερνούν τα 100 άτομα, γεγονός που επηρεάζει άμεσα την έκδοση συντάξεων, επιδομάτων και τη συνολική εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων.

«Η ομαλή λειτουργία του ΕΦΚΑ και η ασφάλεια των εργαζομένων δεν είναι υπό διαπραγμάτευση», τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Αχαΐας, ζητώντας την άμεση ικανοποίηση των αιτημάτων των εργαζομένων.