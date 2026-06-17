Εκτεταμένη αστυνομική επιχείρηση στη Γαστούνη: Οκτώ συλλήψεις και δεκάδες παραβάσεις

Από τους αστυνομικούς της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ηλείας σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε σήμερα, 17-06-2026, στοχευμένη αστυνομική επιχείρηση στη Γαστούνη του Δήμου Πηνειού, με σκοπό την πρόληψη και την καταστολή της εγκληματικότητας.

Στις έρευνες συμμετείχε και κλιμάκιο της Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. για την διαπίστωση παραβάσεων ρευματοκλοπής.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης:

ελέγχθηκαν συνολικά -108- άτομα και -75- οχήματα,

διενεργήθηκαν -6- κατ’ οίκον έρευνες,

προσήχθησαν -19- άτομα και

συνελήφθησαν -8- άτομα, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για τα εξής αδικήματα:

5 άτομα για ρευματοκλοπή

2 άτομα για στέρηση δελτίου αστυνομικής ταυτότητας και

1 άτομο για παράβαση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Επιπλέον, σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος ενός ημεδαπού για παράβαση του νόμου περί όπλων.

Κατασχέθηκαν -1- κυνηγετική καραμπίνα και -5- κυνηγετικά φυσίγγια.

Επιπλέον, βεβαιώθηκαν συνολικά -30- παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και ακινητοποιήθηκαν -5- οχήματα.