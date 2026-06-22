48 Ώρες στην Πάτρα: Ένα ταξίδι στις γειτονιές και την ιστορία της Πόλης

Φτάνοντας, δεν θα δυσκολευτείτε να εντοπίσετε το θέατρο Απόλλων, που κατασκευάστηκε το 1872 σε σχέδια του περίφημου Γερμανού αρχιτέκτονα Ερνστ Τσίλερ και είναι ένα από τα τέσσερα σωζόμενα νεοκλασικά θέατρα στην Ελλάδα. Μέχρι τις αρχές του 20ού αιώνα, μάλιστα, όταν πλέον η σταφιδική κρίση «έκοψε τα φτερά» της πόλης, η σκηνή του Απόλλωνα φιλοξενούσε ιταλικούς θιάσους που ανέβαζαν παραστάσεις ιταλικού μελοδράματος.

Από την πλατεία ξεκινάνε και τα σκαλάκια της Γεροκωστοπούλου, ο πιο εναλλακτικός προορισμός της πόλης. Και τώρα, όπως και τότε που έβλεπα τα πρώτα -άντα από μακριά, είναι πλημμυρισμένη από αγόρια και κορίτσια που αράζουν στα σκαλιά, πίνουν μπίρες, ακούνε μουσικές και κουβεντιάζουν μέχρι αργά.

Τα σκαλιά της Γεροκωστοπούλου, όπως και της Αγίου Νικολάου, οδηγούν στην ατμοσφαιρική Άνω Πόλη με τα παλιά νεοκλασικά αλλά και τα πολύχρωμα ταπεινά σπιτάκια, όπου παλαιότερα κατοικούσαν όσοι ερχόντουσαν από τις γύρω περιοχές αναζητώντας δουλειά στην πάλαι ποτέ ανθούσα βιομηχανική πόλη.

Στην Άνω Πόλη βρίσκονται και δύο από τα highlights της Πάτρας: το Κάστρο και το Ρωμαϊκό Ωδείο. Το Κάστρο το έχτισε ο αυτοκράτορας Ιουστινιανός το 551 μ.Χ. και για την κατασκευή του χρησιμοποιήθηκαν ως οικοδομικό υλικό –τι έκπληξη!– σπαράγματα της αρχαίας Ακρόπολης που προϋπήρχε στο σημείο.

Το 805 μ.Χ. το φρούριο προστάτευσε ανέλπιστα την Πάτρα από μια πειρατική πολιορκία, τη δόξα όμως έκλεψε τελικά ο Απόστολος Ανδρέας, ο προστάτης της πόλης. Οι Σταυροφόροι αλλά και ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος επέκτειναν το Κάστρο, το οποίο είναι επισκέψιμο, κατοπτεύει την Πάτρα, προσφέρεται για εντυπωσιακές φωτογραφίες και διαθέτει ένα ανοιχτό θεατράκι στο οποίο πραγματοποιούνται πολιτιστικές εκδηλώσεις.

Το Ρωμαϊκό Ωδείο κατασκευάστηκε τον 1ο αιώνα μ.Χ. και σύμφωνα με τον Παυσανία είναι παλαιότερο από το Ωδείο Ηρώδου του Αττικού. Με το πέρασμα των αιώνων καταστράφηκε και επιχωματώθηκε, για να ανακαλυφθεί τυχαία στα τέλη του 19ου αιώνα, όταν οι Πατρινοί αποφάσισαν να γκρεμίσουν τον λόφο του Στράνη για να επιχωματώσουν το υπό κατασκευή λιμάνι.

Τη δεκαετία του ’50 ξεκίνησε η αναστήλωση του Ωδείου, με τον αρχιτέκτονα Ιωάννη Βασιλείου, εκτός από την πρωτοβουλία, να αναλαμβάνει και τη δαπάνη.

Ας μην ξεχνάμε, ωστόσο, πως πρώτα και πάνω απ’ όλα η Πάτρα είναι λιμάνι και μάλιστα σημαντικό. Καιρός λοιπόν για κάθοδο προς το παραλιακό μέτωπο. Προσωπικά, πάντα με γοήτευε το άνθινο ρολόι της ιστορικής πλατείας Τριών Συμμάχων, ένα ξεχωριστό τοπόσημο της Πάτρας εδώ και πάνω από μισό αιώνα.

Στην ευρύτερη περιοχή υπάρχουν καταστήματα με τοπικά προϊόντα, οπότε φροντίστε να προμηθευτείτε τεντούρα, το παραδοσιακό αρωματικό λικέρ της πόλης –«μοσχοβολήθρα» για τους παλιούς–, που η σκούφια του κρατάει από τον 15ο αιώνα και την εποχή της Ενετοκρατίας.

Άρρηκτα συνδεδεμένος με την Πάτρα είναι ο Άγιος Ανδρέας, με τον ομώνυμο μεγαλοπρεπή και τεράστιο ναό να δεσπόζει στο σημείο που θεωρείται ότι σταυρώθηκε ο Απόστολος σε σταυρό σχήματος Χ – τμήμα του οποίου φυλάσσεται μέσα στην εκκλησία, όπως και η κάρα του Αγίου, που επιστράφηκε στην Πάτρα από τον Πάπα Παύλο ΣΤ’, στις 26 Σεπτεμβρίου 1964.

Ο ναός θεμελιώθηκε το 1908 από τον βασιλιά Γεώργιο Α' και το σχέδιό του είναι αποτέλεσμα διεθνούς διαγωνισμού, στον οποίο υποβλήθηκαν 32 μελέτες Ελλήνων και ξένων αρχιτεκτόνων. Οι οκτώ επικρατέστερες δόθηκαν στην Ακαδημία Καλών Τεχνών του Βερολίνου, που επέλεξε εκείνη του Γάλλου Εμίλ Ρομπέρ.

Ο θεμέλιος λίθος μπορεί να μπήκε, ο ναός ωστόσο πέρασε του λιναριού τα πάθη μέχρι να ολοκληρωθεί, γενιές Πατρινών πλήρωναν τέλος πολιούχου και προκοπή δεν έβλεπαν, με τα εγκαίνια τελικά να πραγματοποιούνται –μετά τις απαραίτητες διορθώσεις προς το «βυζαντινότερο»– με τη… Μεταπολίτευση, στις 26 Σεπτεμβρίου 1974.

Αφού περπατήσετε τα 1.900 τετραγωνικά του νέου Αγίου Ανδρέα, μην παραλείψετε να μπείτε δίπλα, στον παλαιό ναό, μια «ταπεινή» βασιλική που χτίστηκε το διάστημα 1836-1843 σε σχέδια του Λύσανδρου Καυτατζόγλου, και οι εξαιρετικές οροφογραφίες της είναι έργο του Δημήτρη Βυζάντιου – ένας ακόμα βασιλιάς, ο Όθωνας αυτήν τη φορά, είχε φροντίσει να παρακολουθήσει τις εργασίες ανέγερσής της γύρω στο 1838.