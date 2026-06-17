Η ανάρτηση της Βικτώριας Δέλλα τρεις εβδομάδες μετά τον θάνατο της Γωγώς Μαστροκώστα - «Καλέ μου άγγελε»

Στην πρώτη της δημόσια ανάρτηση, μετά την απώλεια της μητέρας της Γωγώς Μαστροκώστα, προχώρησε η κόρη της Βικτώρια Δέλλα.

Η νεαρή αναδημοσίευσε σε story ανάρτηση με το νέο τραγούδι της Κέλλυς Κελεκίδου με τον τίτλο «Καλέ μου άγγελε». Πρόκειται για ένα τραγούδι αφιερωμένο στην Γωγώ Μαστροκώστα.

To story της κόρης της Γωγώς Μαστροκώστα

Ο θάνατος της Γωγώς Μαστροκώστα σκόρπισε θλίψη στην οικογένεια και τους φίλους της. Η κόρη της Βικτώρια είχε συγκλονίσει εκφωνώντας τον επικήδειο κατά την εξόδιο ακολουθία.

«Η μαμά μου έζησε τη ζωή της με χαμόγελο και περηφάνια, αγάπησε βαθιά, έδωσε δύναμη σε όλους μας ξεχωριστά και πάλεψε με χαμόγελο, όχι φόβο. Ήταν φτιαγμένη να αγαπά και να δίνει. Μαμά, μου έμαθες να αγαπώ να σέβομαι, να σκέφτομαι τον άλλον, μαζί με τον μπαμπά μού έδειξες τι σημαίνει να έχεις αξίες, να μην είμαι κακομαθημένη. Μου έδειξες τι είναι ο έρωτας, η αφοσίωση και η απόλυτη εμπιστοσύνη» είχε πει.

«Στον γάμο σου είχαν γράψει ένα τραγούδι για τον μπαμπά και τώρα θα σου αφιερώσω και 'γώ έναν στίχο: "Αν υπάρχουν άγγελοι ο δικός μου είσαι εσύ, και αν υπάρχει αγάπη είσαι η μοναδική. Σ' αγαπώ μαμά, δεν σου λέω αντίο γιατί θα είσαι για πάντα μέσα μου"», πρόσθεσε μεταξύ άλλων.



