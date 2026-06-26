Αιτωλικό: Η «μικρή Βενετία» της Δυτικής Ελλάδας ανάμεσα σε λιμνοθάλασσα, ιστορία και μοναδική φύση

Χτισμένο εξ ολοκλήρου πάνω σε ένα μικρό, χαμηλό νησί μέσα στο εκτεταμένο σύμπλεγμα λιμνοθαλασσών της Δυτικής Ελλάδας, το Αιτωλικό αποτελεί έναν από τους πιο ξεχωριστούς και αυθεντικούς προορισμούς της χώρας.

Η ιδιαίτερη αυτή πολιτεία συνδέεται με την ξηρά μέσω δύο εντυπωσιακών πέτρινων τοξωτών γεφυρών του 19ου αιώνα, οι οποίες αποτελούν σήμερα ένα από τα χαρακτηριστικότερα σημεία αναφοράς της περιοχής. Γύρω από το νησί εκτείνεται ένα μοναδικό φυσικό τοπίο, όπου τα ήρεμα και ρηχά νερά της λιμνοθάλασσας συναντούν αλυκές, λασποτόπια και καλαμιώνες.

Το οικοσύστημα της περιοχής θεωρείται εξαιρετικά σημαντικό και προστατεύεται από διεθνείς περιβαλλοντικές συμβάσεις, καθώς φιλοξενεί περισσότερα από 300 είδη πτηνών. Ανάμεσά τους ξεχωρίζουν τα φλαμίνγκο και οι πελεκάνοι, που βρίσκουν καταφύγιο στη λιμνοθάλασσα κατά τις μεταναστευτικές τους διαδρομές.

Στα νερά της λιμνοθάλασσας συναντά κανείς και τις περίφημες «πελάδες», τα παραδοσιακά ξύλινα αλιευτικά καταλύματα που είναι χτισμένα πάνω σε πασσάλους. Οι πελάδες αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της ταυτότητας του Αιτωλικού και μαρτυρούν τη στενή σχέση των κατοίκων με τη θάλασσα και την αλιευτική παράδοση που διατηρείται ζωντανή εδώ και αιώνες.

Περπατώντας στα στενά δρομάκια του οικισμού, ο επισκέπτης ανακαλύπτει σημαντικά θρησκευτικά και ιστορικά μνημεία. Στην κεντρική πλατεία δεσπόζει ο Ιερός Ναός της Κοιμήσεως της Θεοτόκου, ο οποίος χρονολογείται από τον 17ο αιώνα και κατέχει ξεχωριστή θέση στην ελληνική ιστορία. Εκεί πραγματοποιήθηκε το 1824 η ιστορική στρατιωτική δίκη του ήρωα της Ελληνικής Επανάστασης, Γεώργιος Καραϊσκάκης.

Λίγα χιλιόμετρα έξω από το Αιτωλικό βρίσκεται και η Παναγία η Φοινικιώτισσα, ένας ιδιαίτερος θρησκευτικός προορισμός χτισμένος σε μικρό νησάκι της λιμνοθάλασσας, το οποίο συνδέεται με τη στεριά μέσω χωμάτινων γεφυριών.