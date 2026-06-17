Πάτρα: «Προπονείται» για κινητοποιήσεις ο Δήμος για τη θαλάσσια ζώνη

Για κινητοποιήσεις φαίνεται πως… προπονείται η Δημοτική Αρχή της Πάτρας με σημείο αναφοράς τη θαλάσσια ζώνη και το τρένο. Ο Δήμαρχος Πατρέων Κώστας Πελετίδης φέρνει στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο το ζήτημα της σιδηροδρομικής γραμμής αλλά και τις εξελίξεις στο λιμάνι.

Το πρώτο θέμα της συνεδρίασης έχει τίτλο ««Μέτρα προς επίτευξη της επιθυμίας του Πατραϊκού Λαού, η διέλευση του τρένου από την Πάτρα να είναι υπόγεια και στην επιφάνειά του να διαμορφωθεί γραμμικό πάρκο και να αποδοθεί η χερσαία Ζώνη του Βορείου Λιμένα στον Δήμο Πατρέων. Εξέταση των συνεπειών του master plan του ΟΛΠΑ στο νέο λιμάνι και μέτρα αντιμετώπισής τους».

Από την διατύπωση, αντιλαμβάνεται κανείς ότι η διάθεση της δημοτικής αρχής είναι έντονη για το θέμα, ενώ αναφέρεται ως δεδομένη και η επιθυμία του λαού της Πάτρας για την υπόγεια διέλευση.

Σύμφωνα με πληροφορίες του thebest.gr στα επόμενα βήματα που σχεδιάζονται περιλαμβάνεται, ακόμη και η διοργάνωση πορείας διαμαρτυρίας, με στόχο την πίεση προς τους αρμόδιους φορείς και τον ΟΛΠΑ.

Σημειώνεται ότι το ζήτημα της υπογειοποίησης παραμένει εκκρεμές σε επίπεδο χρηματοδότησης, ενώ παράλληλα το εγκεκριμένο master plan του ΟΛΠΑ προβλέπει, μεταξύ άλλων, χωροθέτηση υποστηρικτικών εγκαταστάσεων για έρευνες και γεωτρήσεις υδρογονανθράκων στην προβλήτα Άστιγγος, σχέδιο στο οποίο ο Δήμαρχος Πατρέων έχει εκφράσει σαφή αντίθεση. Το σχέδιο, ευρύτερα, προβλέπει λειτουργικό διαχωρισμό του λιμανιού σε δύο βασικούς πυλώνες, τον Νότιο Λιμένα, που μετατρέπεται σε κόμβο εμπορευματικών και ενεργειακών δραστηριοτήτων με ενίσχυση των διεθνών logistics, και τον Βόρειο Λιμένα, που εστιάζει στον τουρισμό και τις επιβατικές υπηρεσίες, με αιχμή μια σύγχρονη μαρίνα. Στον Βόρειο Λιμένα προβλέπεται η δημιουργία μαρίνας σκαφών αναψυχής μεταξύ της προβλήτας Αγίου Νικολάου και της προβλήτας Άστιγγος, με 212 θέσεις για σκάφη από 12 έως 50 μέτρα, καθώς και τερματικός σταθμός κρουαζιέρας.