Αγωνία για τη διάβρωση των ακτών σε Κάτω και Άνω Αλισσό - Έκκληση για άμεσες παρεμβάσεις

Την άμεση κινητοποίηση των αρμόδιων φορέων για την αντιμετώπιση της εκτεταμένης διάβρωσης των ακτών στον Κάτω και Άνω Αλισσό ζητούν με κοινή επιστολή τους οι πρόεδροι των δύο κοινοτήτων και ο Πολιτιστικός Σύλλογος Αλισσαίων Πείρος.

Όπως επισημαίνουν, το φαινόμενο εξελίσσεται εδώ και περισσότερα από είκοσι χρόνια, έχει μεταβάλει δραματικά την ακτογραμμή και απειλεί κατοικίες, επιχειρήσεις, υποδομές και το φυσικό περιβάλλον, καθιστώντας αναγκαία την εκπόνηση εξειδικευμένης μελέτης και την κατασκευή έργων προστασίας μήκους 500 έως 600 μέτρων.

Η επιστολή

Το φαινόμενο της διάβρωσης των ακτών ταλανίζει την περιοχή της Δυτικής Αχαΐας και ιδιαίτερα την περιοχή του Αλισσού, με εντονότερα προβλήματα στην Κοινότητα Κάτω Αλισσού και σε τμήμα της Κοινότητας Άνω Αλισσού, εδώ και περισσότερα από είκοσι χρόνια.

Κατά το παρελθόν έχουν υποβληθεί επανειλημμένα αιτήματα και έγγραφα προς τις αρμόδιες υπηρεσίες για την αντιμετώπιση του προβλήματος. Παρά ταύτα, η διάβρωση συνεχίζει να εξελίσσεται με ανησυχητικούς ρυθμούς. Σύμφωνα με τις καταγραφές και τις μαρτυρίες των κατοίκων, η θάλασσα έχει προχωρήσει προς την ξηρά κατά περίπου 80 έως 100 μέτρα τα τελευταία 25 έως 30 χρόνια, με αποτέλεσμα να έχει αλλοιωθεί σημαντικά η ακτογραμμή της περιοχής.

Οι συνέπειες είναι ιδιαίτερα σοβαρές, καθώς έχουν καταστραφεί ή υποστεί σημαντικές ζημιές παραθαλάσσιες ιδιοκτησίες, κατοικίες και επιχειρήσεις που βρίσκονταν κοντά στην ακτή, ενώ συνεχώς αυξάνεται ο κίνδυνος για υποδομές, περιουσίες και κοινόχρηστους χώρους.

Γνωρίζουμε το διαχρονικό ενδιαφέρον που έχετε επιδείξει για την περιοχή μας, καθώς και τις παρεμβάσεις που έχουν πραγματοποιηθεί τα προηγούμενα χρόνια σε ζητήματα υποδομών και ανάπτυξης της Δυτικής Αχαΐας. Με την ίδια ευαισθησία και αποτελεσματικότητα, ευελπιστούμε ότι θα εξετάσετε και το ιδιαίτερα σοβαρό ζήτημα της διάβρωσης των ακτών του Αλισσού, το οποίο απειλεί πλέον άμεσα περιουσίες, υποδομές και το φυσικό περιβάλλον της περιοχής.

Για τους λόγους αυτούς, ζητούμε το άμεσο και έμπρακτο ενδιαφέρον σας για την αντιμετώπιση του προβλήματος. Ειδικότερα, παρακαλούμε να δρομολογηθεί το συντομότερο δυνατόν η εκπόνηση εξειδικευμένης μελέτης προστασίας και αποκατάστασης της ακτογραμμής, αντίστοιχης με εκείνες που έχουν υλοποιηθεί ή προγραμματιστεί σε άλλες παράκτιες περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας.

Η μελέτη αυτή θα πρέπει να αποτελέσει τη βάση για την υλοποίηση ενός ολοκληρωμένου έργου προστασίας από τη διάβρωση, μήκους περίπου 500 έως 600 μέτρων, το οποίο θα καλύπτει κυρίως την παραλιακή ζώνη του Κάτω Αλισσού και τμήμα του Άνω Αλισσού, ώστε να διασφαλιστεί η προστασία των κατοίκων, των περιουσιών τους, των επιχειρήσεων και του φυσικού περιβάλλοντος της περιοχής.

Προσβλέπουμε στην άμεση ανταπόκρισή σας και στην ανάληψη των απαραίτητων πρωτοβουλιών για την οριστική αντιμετώπιση ενός προβλήματος που επί δεκαετίες επιβαρύνει την τοπική κοινωνία και απειλεί το μέλλον της περιοχής μας.

Με εκτίμηση,

Ο Πρόεδρος της Κοινότητας Κάτω Αλισσού Γεώργιος Πίτσουλας

Η Πρόεδρος της Κοινότητας Άνω Αλισσού Ελένη Μπεζεριάνου

Ο Πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Δημήτριος Μπαρμπούνης