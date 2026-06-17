Εγκάρδιο καλωσόρισμα στις Μιμή και Σοφία Ντενίση, φλας στο My Way

Θερμή υποδοχή επιφύλαξαν γνωστοί συμπολίτες μας, μέλη και φίλοι του Ροταριανού Ομίλου Πατρών «Κωστής Παλαμάς», στις αδελφές Ντενίση.

Η συγγραφέας, ακαδημαικός και καθηγήτρια στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών Σοφία Ντενίση παρουσίασε το ιστορικό βιβλίο της «Με την πένα σπαθί» έχοντας στο πλευρό της ως αφηγήτρια την διάσημη αδελφή της, Μιμή. Η πάντα λαμπερή ηθοποιός, παραγωγός, ερευνήτρια (με πολύ κομψό γαλάζιο outfit) διάβασε αποσπάσματα από κείμενα Ελληνίδων του 19ου αιώνα για την Επανάσταση του 1821.

Εκπροσωπώντας την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας παρευρέθηκαν στην εκδήλωση της περασμένης Δευτέρας στο ξενοδοχείο My Way ο αναπλ. περιφερειάρχη Χαράλαμπος Μπονάνος και ο αντιπεριφερειάρχης Τουριστικής Ανάπτυξης Παναγιώτης Σακελλαρόπουλος. Παρών βέβαια ο Χρήστος Ασημακόπουλος, πρόεδρος των Ροταριανών της πόλης μας. Πολλές ήταν οι εκπρόσωποι δραστήριων σωματείων με ανθρωπιστική και κοινωνική δράση.