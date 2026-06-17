Στη συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης των Προγραμμάτων Interreg ο Αντιπεριφερειάρχης Τάκης Παπαδόπουλος

Στη Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης 2026 – Πρόγραμμα Interreg Ελλάδα–Ιταλία 2021-2027 που πραγματοποιήθηκε στη Ματέρα της Ιταλίας, συμμετείχε ο Αντιπεριφερειάρχης Επιχειρηματικότητας, Έρευνας και Καινοτομίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, Τάκης Παπαδόπουλος, ως μέλος της Επιτροπής, εκπροσωπώντας την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.

Παράλληλα είχε συνάντηση εργασίας με τον Δήμαρχο της Ματέρα, Antonio Nicoletti, με τον οποίο συζήτησαν της προοπτικές κοινής συμμετοχής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με την πόλη της Ματέρα σε ευρωπαϊκές δράσεις και προγράμματα.

Κατά τη διάρκεια των εργασιών της Επιτροπής αλλά και της Επιτροπής Προγραμματισμού του Προγράμματος Interreg Ελλάδα–Ιταλία, [??????????? ????????? ?? ??? ???????? ??????-????? Programme] για την περίοδο 2028-2034, συζητήθηκαν θέματα που αφορούν την πορεία υλοποίησης των προγραμμάτων, τις νέες δυνατότητες συνεργασιών και τις προτεραιότητες της επόμενης περιόδου, με έμφαση στη δημιουργία προστιθέμενης αξίας για τις τοπικές κοινωνίες και τις επιχειρήσεις.

Ο κ. Παπαδόπουλος ανέδειξε τη σημασία της ευρωπαϊκής συνεργασίας για τη Δυτική Ελλάδα, αναφέροντας μεταξύ άλλων: «Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας συμμετέχει ενεργά στον ευρωπαϊκό διάλογο, διεκδικώντας πόρους, συνεργασίες και νέες ευκαιρίες για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις της περιοχής μας. Η εξωστρέφεια, η καινοτομία και η σύνδεση με τις ευρωπαϊκές πολιτικές αποτελούν βασικούς πυλώνες της αναπτυξιακής μας στρατηγικής».

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας συνεχίζει να επενδύει στη διεθνή συνεργασία, ενισχύοντας τη θέση της στον ευρωπαϊκό χάρτη και δημιουργώντας νέες προοπτικές ανάπτυξης για την περιοχή.