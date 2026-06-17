Ευλογιά αιγοπροβάτων: Σε επιφυλακή τα Καλάβρυτα λόγω γειτνίασης

Συναγερμός έχει σημάνει στην ευρύτερη περιοχή των Καλαβρύτων, η οποία βρίσκεται σε κατάσταση επιφυλακής, λόγω κρούσματος ευλογιάς, που εντοπίστηκε στο χωριό Τρόπαια της Αρκαδίας.

Η περιοχή αυτή γειτνιάζει με τη Δάφνη Καλαβρύτων, η οποία υπάγεται διοικητικά στην Αχαΐα, γεγονός που οδήγησε τις τοπικές αρχές σε άμεση κινητοποίηση πρόληψης.

Σε σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε για το θέμα, στα γραφεία του Αγροτικού Συνεταιρισμού Καλαβρύτων, ο Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης Ανδρέας Φίλιας εξηγεί ότι στόχος ήταν να αποφασιστούν συγκεκριμένα μέτρα προστασίας. Όπως επισημαίνει, μιλώντας στο thebest.gr, «η Αχαΐα δεν έχει καταγράψει κανένα κρούσμα τις τελευταίες πέντε εβδομάδες, ωστόσο η εγγύτητα του νέου κρούσματος στην Αρκαδία, στα σύνορα με τα διοικητικά όρια της Δάφνης Καλαβρύτων λειτουργεί ως υπενθύμιση για αυστηρή και απαρέγκλιτη τήρηση των κανόνων βιοασφάλειας. Αξίζει να πούμε, ότι η περιοχή ήταν η πρώτη που μπήκε σε ζώνη προστασίας επί πανώλης, το 2024, χωρίς όμως να υπάρξει νόσημα και παρέμεινα καθαρή μέχρι και σήμερα και για να γίνει ξεκάθαρο η περιοχή δεν έχει κρούσμα, ωστόσο είναι τόσο κοντά με το χωριό Τρόπαια, που πρέπει να πάρουμε τα μέτρα μας». Και υπογραμμίζει, την ανάγκη ενισχυμένης προσοχής λόγω της ύπαρξης πολυάριθμων κτηνοτροφικών μονάδων στην περιοχή, σημειώνοντας πως οι αρμόδιες υπηρεσίες θα συνεργαστούν στενά με την Αστυνομία για την εντατικοποίηση των ελέγχων. Έκανε, παράλληλα, σαφές πως δεν υπάρχει περιθώριο εφησυχασμού ούτε χαλάρωσης στην εφαρμογή των προληπτικών μέτρων.

Στη σύσκεψη, η οποία πραγματοποιήθηκε με τη συμμετοχή κτηνιάτρων, εκπροσώπου του Δήμου Καλαβρύτων, κτηνοτροφικών συλλόγων, προέδρων τοπικών κοινοτήτων, καθώς και στελεχών της Αστυνομίας, συζητήθηκαν τα μέτρα που θα ληφθούν. Έτσι, αποφασίστηκε η ενημέρωση κτηνοτρόφων και κατοίκων μέσω ανοιχτών συναντήσεων σε επίπεδο κάθε Δημοτικής Ενότητας. Παράλληλα, η Αστυνομία, μετά από επαφή του κ. Φίλια με τον Γενικό Περιφερειακό Αστυνομικό Διευθυντή Δυτικής Ελλάδας, Θεόδωρο Τσάτσαρη, αναλαμβάνει ενεργό ρόλο, με αυξημένη παρουσία αστυνομικών και ενίσχυση για όσο χρειαστεί του Αστυνομικού Τμήματος Κλειτορίας, για τον έλεγχο εφαρμογής της απαγόρευσης μετακίνησης ζώων και βόσκησης σε κοινοτικά βοσκοτόπια. Επίσης, από την πρώτη ημέρα, λειτουργεί απολυμαντικός σταθμός στη Δάφνη και πιθανόν να υπάρξει και δεύτερος αλλά και τρίτος, εφόσον χρειαστεί, προκειμένου να μην εισέρθει η νόσος, στην περιοχή των Καλαβρύτων.