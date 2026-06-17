Τα δισεκατομμύρια της συμφωνίας Τραμπ με το Ιράν - Τι περιλαμβάνει το σχέδιο για τον τερματισμό του πολέμου

Οι όροι της συμφωνίας του Ντόναλντ Τραμπ με το Ιράν, οι οποίοι παραμένουν ακόμη μυστικοί, έχουν προκαλέσει έντονη συζήτηση γύρω από το πόσα μπορεί να κερδίσει οικονομικά η Τεχεράνη και πόσο γρήγορα.

Σύμφωνα με το Axios, η συμφωνία αναμένεται να επιτρέψει στο Ιράν να πουλά ελεύθερα πετρέλαιο κατά τη διάρκεια ενός διαπραγματευτικού παραθύρου 60 ημερών.

Παράλληλα, ανοίγει τον δρόμο για ευρύτερη άρση κυρώσεων, πρόσβαση σε δεσμευμένα κεφάλαια και πιθανό επενδυτικό ταμείο 300 δισ. δολαρίων για την ανοικοδόμηση της χώρας, εφόσον επιτευχθεί τελική πυρηνική συμφωνία.

Οι επικριτές της συμφωνίας υποστηρίζουν ότι ο Τραμπ, αφού αποχώρησε στην πρώτη του θητεία από τη συμφωνία του 2015 για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, ακολουθεί τώρα παρόμοια λογική: αποδέσμευση χρημάτων με αντάλλαγμα πυρηνικές παραχωρήσεις από την Τεχεράνη. Μάλιστα, θεωρούν ότι μπορεί να πηγαίνει ακόμη πιο μακριά, με την πρόβλεψη για το ταμείο ανοικοδόμησης.

Ο Λευκός Οίκος, από την πλευρά του, υποστηρίζει ότι η δημόσια συζήτηση δηλητηριάζεται από ιρανική "παραπληροφόρηση" και επιμένει πως η δομή της συμφωνίας, η οποία βασίζεται στην αρχή "παροχές έναντι απόδοσης", είναι ο καλύτερος τρόπος για να επιτευχθεί η ισχυρότερη δυνατή συμφωνία. Παρ’ όλα αυτά, Αμερικανοί αξιωματούχοι αναγνωρίζουν ότι κάποια οφέλη θα δοθούν στο Ιράν από την αρχή.

Τα οικονομικά οφέλη για το Ιράν εξαρτώνται από την συμφωνία

Το μνημόνιο κατανόησης, που αναμένεται να υπογραφεί επισήμως την Παρασκευή, έχει στόχο να ανοίξει έναν κύκλο 60 ημερών διαπραγματεύσεων για μια πιο λεπτομερή πυρηνική συμφωνία. Αμερικανοί αξιωματούχοι παραδέχονται ότι δεν είναι βέβαιο αν θα επιτευχθεί μακροπρόθεσμη συμφωνία, αλλά τονίζουν ότι τα οικονομικά οφέλη για το Ιράν εξαρτώνται από αυτήν.

Μέχρι τότε, η έλλειψη σαφών λεπτομερειών για το τι ακριβώς περιλαμβάνει το μνημόνιο έχει αφήσει χώρο για ισχυρισμούς ότι δισεκατομμύρια δολάρια κατευθύνονται ήδη προς την Τεχεράνη.

Απαντώντας στο Axios, Αμερικανός αξιωματούχος ανέφερε ότι πρόκειται για συμφωνία που βασίζεται στην απόδοση, δηλαδή για συμφωνία που προβλέπει παροχές μόνο εφόσον τηρούνται οι δεσμεύσεις που έχουν αναληφθεί.

Όπως είπε, το Ιράν θα μπορεί να αποκτήσει πρόσβαση σε οποιαδήποτε οφέλη του μνημονίου μόνο εφόσον τηρήσει όλα όσα έχει συμφωνήσει, μεταξύ των οποίων να μην αποκτήσει πυρηνικό όπλο, να εξουδετερώσει το εμπλουτισμένο υλικό του και να μην παρεμποδίζει την ελεύθερη ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ.

Τι παίρνει άμεσα το Ιράν από τη συμφωνία

Σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο, η συμφωνία περιλαμβάνει προσωρινές εξαιρέσεις από κυρώσεις, που θα επιτρέπουν στο Ιράν να πουλά πετρέλαιο όσο συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις. Πρόκειται για μια δυνητικά τεράστια πηγή εσόδων, καθώς αίρεται ο ασφυκτικός αμερικανικός ναυτικός αποκλεισμός.

Ιρανικά κρατικά μέσα έχουν υποστηρίξει ότι η Τεχεράνη θα αποκτήσει επίσης άμεση πρόσβαση σε δεσμευμένα κεφάλαια μόνο και μόνο με την υπογραφή της συμφωνίας. Αμερικανοί αξιωματούχοι το αρνούνται κατηγορηματικά.

Ανώτερος Αμερικανός αξιωματούχος ανέφερε ότι το Ιράν θα μπορούσε να λάβει ορισμένες ''διευκολύνσεις'' όπως άρση κυρώσεων ή πρόσβαση σε δεσμευμένα κεφάλαια, μόνο ως αντάλλαγμα για αντίστοιχες κινήσεις συμμόρφωσης.

Πληροφορίες για παράλληλες συμφωνίες, βάσει των οποίων χώρες του Κόλπου, όπως τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και το Κατάρ, θα μπορούσαν να αποδεσμεύσουν ιρανικά κεφάλαια που έχουν στην κατοχή τους, απορρίφθηκαν από ανώτερο Αμερικανό αξιωματούχο ως "εξωφρενικές".

Ωστόσο, το μνημόνιο αφήνει περιθώρια ερμηνείας. Σύμφωνα με πηγή, οι ΗΠΑ "αναλαμβάνουν να καταστήσουν τα δεσμευμένα κεφάλαια πλήρως διαθέσιμα για χρήση" μετά την εφαρμογή του μνημονίου.

Τι παίρνει το Ιράν με μια τελική πυρηνική συμφωνία

Εφόσον επιτευχθεί τελική πυρηνική συμφωνία, οι ΗΠΑ έχουν δεσμευθεί, βάσει του μνημονίου, να άρουν όλες τις κυρώσεις κατά του Ιράν με βάση συμφωνημένο χρονοδιάγραμμα, σύμφωνα με περιγραφή του κειμένου από πηγή. Ο Λευκός Οίκος αναφέρει ότι για να πάρει το Ιράν τα οικονομικά οφέλη, πρέπει να παραδώσει ή να αδρανοποιήσει το ήδη εμπλουτισμένο ουράνιο, να σταματήσει να παράγει νέο και να δεχθεί διεθνείς ελέγχους στις πυρηνικές του εγκαταστάσεις.

Ανώτερος αξιωματούχος της αμερικανικής κυβέρνησης υποστήριξε ότι η Ουάσιγκτον αναμένει να γνωρίζει μέσα στις επόμενες δύο με τρεις εβδομάδες αν το Ιράν θα έχει ξεκαθαρίσει αν είναι διατεθειμένο να τηρήσει τις δεσμεύσεις του.

Το ταμείο των 300 δισ. δολαρίων

Ωστόσο, περισσότερες λεπτομέρειες για το επενδυτικό ταμείο αποκάλυψε το Reuters. Σύμφωνα με πηγή που γνωρίζει το περιεχόμενο της συμφωνίας, έχουν ήδη εξασφαλιστεί δεσμεύσεις για περισσότερο από το μισό ποσό των 300 δισ. δολαρίων, ενώ η χρηματοδότησή του θα προέλθει αποκλειστικά από ιδιωτικά κεφάλαια.

Όπως αναφέρεται, στο εγχείρημα αναμένεται να συμμετάσχουν εταιρείες από τις ΗΠΑ, τις χώρες του Κόλπου, την Ασία, τη Νότια Αμερική και την Αφρική, με επενδύσεις σε τομείς όπως η ενέργεια, οι μεταφορές, η μεταποίηση και η εφοδιαστική αλυσίδα.

Το ταμείο δεν πρόκειται να ενεργοποιηθεί άμεσα. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, θα τεθεί σε εφαρμογή μόνο εφόσον οι δύο πλευρές καταλήξουν σε οριστική συμφωνία μετά το πέρας της 60ήμερης διαπραγματευτικής διαδικασίας.