Λάρισα: Ιερέας έπεσε στο κενό από σκεπή εκκλησίας - Νοσηλεύεται με κατάγματα

Έκανε εργασίες στην σκεπή του παρεκκλησίου με αποτέλεσμα να χάσει την ισορροπία του και να πέσει από μεγάλο ύψος
Σε σοβαρή κατάσταση στο νοσοκομείο της Λάρισας, νοσηλεύεται ένας ιερέας, μετά από ατύχημα που είχε σε παρεκκλήσι.
Οι τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν πως ο ιερέας έπεσε στο κενό από σκεπή.
Το ατύχημα έγινε το πρωί της Τρίτης (16.06.2026) όταν ο ιερέας έκανε εργασίες στην σκεπή του παρεκκλησίου της Αγίας Παρασκευής στον Βρυότοπο Λάρισας.
Αμέσως μετά την πτώση του, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με τους γιατρούς να διαπιστώνουν πως φέρει κατάγματα σε αυχένα, θώρακα και στα άκρα του.
Από εκείνη τη στιγμή νοσηλεύεται στην χειρουργική κλινική με τους γιατρούς να παρακολουθούν την πορεία της υγείας του.
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