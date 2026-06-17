Χανιά: Νεκρός ηλικιωμένος με τραύματα από κουζινομάχαιρο

Το σενάριο που εξετάζεται
Νεκρός μέσα σε μια λίμνη αίματος βρέθηκε ένας ηλικιωμένος άνδρας, το πρωί της Τετάρτης (17/6), μέσα στο σπίτι του στο Πασακάκι, στα Χανιά.
Σύμφωνα με πληροφορίες του zarpanews.gr, δίπλα στον 92χρονο άνδρα βρέθηκε ένα κουζινομάχαιρο, ενώ ο ίδιος έφερε τραύματα από μαχαιριές σε χέρια και λαιμό.
Αμέσως σήμανε συναγερμός, με τις αστυνομικές αρχές να σπεύδουν στο σημείο, διαπιστώνοντας πως δεν υπήρχαν ίχνη παραβίασης της κατοικίας του ηλικιωμένου. Ο ιατροδικαστής που έκανε μία πρώτη αυτοψία στον χώρο, φέρεται να απέκλεισε το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας καθώς δεν διαπιστώθηκαν και ίχνη πάλης.
Το πιθανότερο σενάριο που εξετάζουν οι αρχές είναι ο ηλικιωμένος να έβαλε τέλος στη ζωή του, με αυτόν τον τραγικό τρόπο.
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