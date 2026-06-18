Μέχρι πότε υποβάλλονται οι βεβαιώσεις επιλεξιμότητας του προγράμματος «Ανακαίνιση Κατοικίας»

Σε λειτουργία έχει τεθεί η διαδικασία έκδοσης βεβαίωσης επιλεξιμότητας για το νέο πρόγραμμα « «Ανακαίνιση Κατοικίας», συνολικού προϋπολογισμού 500 εκατ. ευρώ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ήδη, μέσω των κωδικών Taxisnet, να ελέγχουν εάν πληρούν τα κριτήρια συμμετοχής, προκειμένου να προετοιμαστούν για την υποβολή αιτήσεων που θα ξεκινήσει από τις αρχές Σεπτεμβρίου.

Τι περιλαμβάνει το πρόγραμμα

Το πρόγραμμα προβλέπει επιδότηση που μπορεί να φτάσει έως και το 95% του κόστους των παρεμβάσεων, με ανώτατο ποσό ενίσχυσης τα 36.000 ευρώ ανά κατοικία ή 300 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο.

Το υψηλότερο ποσοστό επιδότησης αφορά κατοικίες σε ορεινές και νησιωτικές περιοχές, καθώς και νοικοκυριά που ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, όπως πολύτεκνες και μονογονεϊκές οικογένειες και άτομα με αναπηρία.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν κατοικίες με οικοδομική άδεια που έχει εκδοθεί έως το τέλος του 1990, εμβαδού έως 120 τετραγωνικών μέτρων. Για τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες το όριο αυξάνεται στα 150 τετραγωνικά μέτρα.

Επιπλέον, οι κατοικίες θα πρέπει να ανήκουν έως την ενεργειακή κατηγορία Γ, να μην έχουν ενταχθεί σε αντίστοιχο πρόγραμμα μετά την 1η Ιανουαρίου 2020 και να μην είναι καταχωρημένες σε καθεστώς βραχυχρόνιας μίσθωσης.

Στο πρόγραμμα μπορούν να ενταχθούν κατοικίες που είτε παραμένουν κενές κατά τη διετία 2024-2025 είτε κατοικούνται.

Η αξιολόγηση των αιτήσεων θα πραγματοποιείται σταδιακά. Προτεραιότητα θα δοθεί στις αιτήσεις που αφορούν χαμηλότερα ποσά επιδότησης, ενώ στη συνέχεια θα εξετάζονται αιτήσεις που προσεγγίζουν το ανώτατο όριο ενίσχυσης των 36.000 ευρώ.

Οι δικαιούχοι μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις για βεβαιώσεις επιλεξιμότητας μέσω της πλατφόρμας anakainisi.apps.gov.gr