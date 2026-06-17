Ώρα για δράση στην Άνω Χώρα Ναυπακτίας

Επίκεντρο της μοναδικής άσκησης μέσα στο βουνό γίνεται για έναν ακόμα Αύγουστο η μοναδική Άνω Χώρα Ναυπακτίας.

Διοργανώνονται 29-30 Αυγούστου για μια ακόμα φορά αγώνες ορεινήε ποδηλασίας για 16η χρονιά!

Η μη κερδοσκοπική περιβαλλοντική οργάνωση Πράσινο+Μπλε, στην προσπάθεια ανάδειξης της φυσικής ομορφιάς της Ορεινής Ναυπακτίας, σε συνδιοργανώσει με τον Δήμο Ναυπακτίας και την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, προσκάλεσαν τους φίλους της ποδηλασίας, σε έναν καθιερωμένο και καταξιωμένο αγώνα, σε μια πανέμορφη τοποθεσία.

Στόχος της διοργάνωσης η ανάδειξη της περιοχής της Ορεινής Ναυπακτίας ως ιδανικός τόπος εναλλακτικού τουρισμού. Ο καιρός καλός, οι θερμοκρασίες εξαιρετικές, βοήθησαν τους αγωνιζόμενους να απολαύσουν υπέροχες ποδηλατικές διαδρομές δρόμου και ορεινής ποδηλασίας και τους επισκέπτες να γνωρίσουν τη φυσική ομορφιά της περιοχής και την φιλοξενία των κατοίκων.

Το ποδήλατο είναι κάτι περισσότερο από ένα μέσο μετακίνησης και άθλησης!

Είναι μια επιλογή για πιο ανθρώπινες πόλεις, καθαρότερο αέρα και καλύτερη ποιότητα ζωής.

Η αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης δεν περνά μόνο μέσα από την τεχνολογία, αλλά και μέσα από τις καθημερινές μας επιλογές.

Χρειαζόμαστε δρόμους που ανήκουν στους ανθρώπους, ασφαλείς ποδηλατικές διαδρομές και πολιτικές που βάζουν το δημόσιο συμφέρον πάνω από όλα.

Το ποδήλατο δεν είναι πολυτέλεια. Είναι δικαίωμα, ελευθερία και μέρος της λύσης για ένα βιώσιμο μέλλον.