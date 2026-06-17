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Γρεβενά: Βρέθηκε απανθρακωμένη σορός μετά από φωτιά σε σπίτι

Γρεβενά: Βρέθηκε απανθρακωμένη σορός μετ...

Η φωτιά εκτιμάται πως προκλήθηκε από φιάλη υγραερίου και επεκτάθηκε μέσα σε λίγα λεπτά με αποτέλεσμα να εγκλωβιστεί ο ένοικος του σπιτιού

Λίγες ημέρες μετά τον εντοπισμό 4 απανθρακωμένων σορών μέσα σε κοντέινερ στην Κόνιτσα, οι πυροσβεστικές και αστυνομικές δυνάμεις κλήθηκαν σήμερα (17.06.2026) για φωτιά σε σπίτι στα Γρεβενά, βρίσκοντας τον ένοικό του επίσης απανθρακωμένο.

Η τραγωδία εκτυλίχθηκε το πρωί, στην οικισμό Δεσπότης Γρεβενών, όταν ξέσπασε φωτιά σε σπίτι μετά από έκρηξη φιάλης υγραερίου. Η πυρκαγιά επεκτάθηκε πολύ γρήγορα προκαλώντας τεράστιες ζημιές στο σπίτι, και εγκλωβίζοντας, σύμφωνα με τις ενδείξεις, τον 85χρονο κάτοικο του σπιτιού.Από τις φλόγες που μαίνονταν, κατέρρευσε και τμήμα της σκεπής του σπιτιού, καθιστώντας εξαιρετικά δύσκολη την επιχείρηση κατάσβεσης της φωτιάς, σύμφωνα με το Ertnews.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα πυροσβεστικές δυνάμεις, 15 πυροσβέστες με 6 οχήματα, οι οποίοι έθεσαν εν τέλει υπό έλεγχο τις φλόγες. Κατά τη διάρκεια των ερευνών εντοπίστηκε και η σορός του θύματος απανθρακωμένη, μέσα στο κτίριο.

Οι αρμόδιες αρχές διεξάγουν έρευνα για τα αίτια της φωτιάς, ενώ αναμένεται η επίσημη ταυτοποίηση του θύματος και τα πορίσματα της προανάκρισης που θα ρίξουν «φως» στις συνθήκες της τραγωδίας.

 

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#tags Γρεβενά Φωτιά
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