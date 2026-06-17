Τζέρεμι Κλάρκσον: Ο παρουσιαστής αποκάλυψε ότι έχει διαγνωστεί με καρκίνο

Ο Τζέρεμι Κλάρκσον (Jeremy Clarkson) αποκάλυψε ότι έχει διαγνωστεί με καρκίνο.

Η είδηση έγινε γνωστή μέσα από το επεισόδιο της τελευταίας σεζόν του “Clarkson’s Farm”, που κυκλοφόρησε την Τετάρτη.

Δεν είναι σαφές πότε ακριβώς γυρίστηκε το υλικό, αλλά η σεζόν γυρίστηκε το 2024 και το 2025.

Σύμφωνα με το BBC, o 66χρονος τηλεοπτικός παρουσιαστής εμφανίζεται να λέει στα μέλη της σειράς Kaleb Cooper και Charlie Ireland για τη διάγνωσή του, με τους δύο να δείχνουν εμφανώς σοκαρισμένοι από την είδηση.

Ο πρώην παρουσιαστής του Top Gear δεν διευκρίνισε το είδος του καρκίνου με το οποίο έχει διαγνωστεί, αλλά τον περιέγραψε ως “επιθετικό” ενώ αποκάλυψε επίσης πως αφαιρέθηκε μέρος του προστάτη του στο πλαίσιο της θεραπείας του.

“Εξαφανίστηκα πριν λίγες μέρες και έκανα βιοψία, και είναι καρκίνος, και είναι επιθετικός, αλλά είναι πολύ νωρίς”, είπε, με τον Κλάρκσον να προσθέτει πως το γνώριζε “από τον Μάιο”.

“Υπόσχομαι ότι θα είμαι καλά”, είπε στους δύο άνδρες, προσθέτοντας ότι θα μείνει εκτός δράσης “για λίγο”.