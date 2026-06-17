Τζέρεμι Κλάρκσον: Ο παρουσιαστής αποκάλυψε ότι έχει διαγνωστεί με καρκίνο

Ο τηλεοπτικός παρουσιαστής Τζέρεμι Κλάρκσον αποκάλυψε σε επεισόδιο της τηλεοπτικής του σειράς “Clarkson’s Farm” πως διαγνώστηκε με καρκίνο
Ο Τζέρεμι Κλάρκσον (Jeremy Clarkson) αποκάλυψε ότι έχει διαγνωστεί με καρκίνο.
Η είδηση έγινε γνωστή μέσα από το επεισόδιο της τελευταίας σεζόν του “Clarkson’s Farm”, που κυκλοφόρησε την Τετάρτη.
Δεν είναι σαφές πότε ακριβώς γυρίστηκε το υλικό, αλλά η σεζόν γυρίστηκε το 2024 και το 2025.
Σύμφωνα με το BBC, o 66χρονος τηλεοπτικός παρουσιαστής εμφανίζεται να λέει στα μέλη της σειράς Kaleb Cooper και Charlie Ireland για τη διάγνωσή του, με τους δύο να δείχνουν εμφανώς σοκαρισμένοι από την είδηση.
Ο πρώην παρουσιαστής του Top Gear δεν διευκρίνισε το είδος του καρκίνου με το οποίο έχει διαγνωστεί, αλλά τον περιέγραψε ως “επιθετικό” ενώ αποκάλυψε επίσης πως αφαιρέθηκε μέρος του προστάτη του στο πλαίσιο της θεραπείας του.
“Εξαφανίστηκα πριν λίγες μέρες και έκανα βιοψία, και είναι καρκίνος, και είναι επιθετικός, αλλά είναι πολύ νωρίς”, είπε, με τον Κλάρκσον να προσθέτει πως το γνώριζε “από τον Μάιο”.
“Υπόσχομαι ότι θα είμαι καλά”, είπε στους δύο άνδρες, προσθέτοντας ότι θα μείνει εκτός δράσης “για λίγο”.
Το βράδυ της Τρίτης, λίγες ώρες πριν την κυκλοφορία των δύο τελευταίων επεισοδίων, ο Κλάρκσον δημοσίευσε ένα βίντεο στο Instagram προειδοποιώντας τους θαυμαστές ότι θα είναι “δύσκολο να το παρακολουθήσουν”.
Η υγεία του παρουσιαστή αποτέλεσε κεντρικό θέμα της πέμπτης σεζόν της εκπομπής, η οποία ξεκίνησε με τον Κλάρκσον να μιλάει για την εγχείρηση καρδιάς στην οποία είχε υποβληθεί τον Οκτώβριο του 2024.
Όπως έγραφε τότε στη στήλη του στους Sunday Times, “από τις αρτηρίες που τροφοδοτούν την καρδιά μου με αίμα, η μία ήταν εντελώς φραγμένη και η δεύτερη από τις τρεις βρισκόταν σε αυτό το στάδιο”.
Ποιος είναι ο Τζέρεμι Κλάρκσον
Ο Κλάρκσον είναι από τις πιο γνωστές τηλεοπτικές προσωπικότητες στο Ηνωμένο Βασίλειο και έγινε ιδιαίτερα γνωστός παρουσιάζοντας το επιτυχημένο πρόγραμμα αυτοκινήτου του BBC, Top Gear, από το 2002 έως το 2015.
Μαζί με τους συμπαρουσιαστές του Richard Hammond και James May, συνέχισε με μια άλλη εκπομπή αυτοκινήτων για την Amazon, το The Grand Tour.
Το 2021 ξεκίνησε το “Clarkson’s Farm”, που ακολουθεί τις προσπάθειές του να διαχειριστεί τη δική του φάρμα στην περιοχή Cotswolds. Η εκπομπή έγινε μεγάλη επιτυχία και βρίσκεται ήδη στην πέμπτη σεζόν της.
Παρουσιάζει επίσης το τηλεπαιχνίδι του ITV “Who Wants To Be A Millionaire” (Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος).
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