Δημογλίδου για δυστύχημα στη Μύκονο: Δεν οδηγούσε η Ιταλίδα - Χωρίς ενδείξεις αλκοόλ οι οδηγοί των οχημάτων

Κατέληξε η Ιταλίδα τουρίστρια που είχε τραυματιστεί σε τροχαίο στη Μύκονο, όπου βρισκόταν για το μπάτσελορ πάρτι της, με τις αρχές να διερευνούν τα ακριβή αίτια της σύγκρουσης.

Όπως ανέφερε η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου, μιλώντας στο ΕΡΤnews και την εκπομπή Συνδέσεις, το περιστατικό σημειώθηκε πριν από δύο ημέρες και έχει ήδη αναλάβει την έρευνα η τοπική αστυνομία.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, στο όχημα στο οποίο επέβαινε η άτυχη γυναίκα βρίσκονταν συνολικά τέσσερα άτομα, ενώ η ίδια καθόταν στο πίσω κάθισμα και δεν ήταν η οδηγός.

«Φαίνεται ότι συγκρούστηκαν δύο οχήματα, πλαγιομετωπικά μεταξύ τους», σημείωσε, διευκρινίζοντας ότι τα αίτια του τροχαίου παραμένουν υπό διερεύνηση.

Χωρίς ενδείξεις αλκοόλ – Σε εξέλιξη η έρευνα

Όπως έγινε γνωστό, έχουν πραγματοποιηθεί όλες οι προβλεπόμενες εξετάσεις στους δύο οδηγούς, χωρίς να προκύψει κατανάλωση αλκοόλ, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει κάποια σύλληψη.

Η γυναίκα μεταφέρθηκε αρχικά στο νοσοκομείο, ωστόσο δύο ημέρες αργότερα κατέληξε, με αποτέλεσμα να αλλάξει η νομική διάσταση της υπόθεσης.

«Με αυτή την εξέλιξη ενημερώνεται ο αρμόδιος εισαγγελέας, καθώς διαφοροποιείται και η ποινική δίωξη», υπογράμμισε η κ. Δημογλίδου.

Η προανάκριση συνεχίζεται, προκειμένου να αποσαφηνιστούν πλήρως οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα.