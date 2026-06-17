Δημογλίδου για δυστύχημα στη Μύκονο: Δεν οδηγούσε η Ιταλίδα - Χωρίς ενδείξεις αλκοόλ οι οδηγοί των οχημάτων

Σε εξέλιξη η έρευνα
Κατέληξε η Ιταλίδα τουρίστρια που είχε τραυματιστεί σε τροχαίο στη Μύκονο, όπου βρισκόταν για το μπάτσελορ πάρτι της, με τις αρχές να διερευνούν τα ακριβή αίτια της σύγκρουσης.
Όπως ανέφερε η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου, μιλώντας στο ΕΡΤnews και την εκπομπή Συνδέσεις, το περιστατικό σημειώθηκε πριν από δύο ημέρες και έχει ήδη αναλάβει την έρευνα η τοπική αστυνομία.
Σύμφωνα με τα στοιχεία, στο όχημα στο οποίο επέβαινε η άτυχη γυναίκα βρίσκονταν συνολικά τέσσερα άτομα, ενώ η ίδια καθόταν στο πίσω κάθισμα και δεν ήταν η οδηγός.
«Φαίνεται ότι συγκρούστηκαν δύο οχήματα, πλαγιομετωπικά μεταξύ τους», σημείωσε, διευκρινίζοντας ότι τα αίτια του τροχαίου παραμένουν υπό διερεύνηση.
Χωρίς ενδείξεις αλκοόλ – Σε εξέλιξη η έρευνα
Όπως έγινε γνωστό, έχουν πραγματοποιηθεί όλες οι προβλεπόμενες εξετάσεις στους δύο οδηγούς, χωρίς να προκύψει κατανάλωση αλκοόλ, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει κάποια σύλληψη.
Η γυναίκα μεταφέρθηκε αρχικά στο νοσοκομείο, ωστόσο δύο ημέρες αργότερα κατέληξε, με αποτέλεσμα να αλλάξει η νομική διάσταση της υπόθεσης.
«Με αυτή την εξέλιξη ενημερώνεται ο αρμόδιος εισαγγελέας, καθώς διαφοροποιείται και η ποινική δίωξη», υπογράμμισε η κ. Δημογλίδου.
Η προανάκριση συνεχίζεται, προκειμένου να αποσαφηνιστούν πλήρως οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα.
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