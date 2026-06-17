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Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 34χρονη που άνοιξε την πόρτα του ΙΧ της, τραυμάτισε δικυκλιστή και εγκατέλειψε το σημείο

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 34χρονη που άνοιξ...

Σε βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία για εγκατάλειψη τροχαίου ατυχήματος με σωματικές βλάβες

Συνελήφθη 34χρονη αλλοδαπή για συμμετοχή της σε τροχαίο με εγκατάλειψη στη Θεσσαλονίκη.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με την Αστυνομία, το περιστατικο σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας (15/6) σε περιοχή της ανατολικής Θεσσαλονίκης, όταν η 34χρονη ενώ βρισκόταν σε διακοπή πορείας προ ερυθρού φωτεινού σηματοδότη, άνοιξε χωρίς έλεγχο την πόρτα του οχήματός της, στην οποία προσέκρουσε διερχόμενο δίκυκλο με οδηγό 41χρονο, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό του.

 Στη συνέχεια, η οδηγός αποχώρησε από το σημείο, χωρίς να προβεί στις προβλεπόμενες από τον νόμο ενέργειες.

Αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης, πρωινές ώρες της Τρίτης (16/6) κατόπιν αναζητήσεων τη συνέλαβαν.

Σε βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία για εγκατάλειψη τροχαίου ατυχήματος με σωματικές βλάβες.

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#tags Τροχαίο ατύχημα Θεσσαλονίκη
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