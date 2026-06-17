Στην Πάτρα σήμερα ο Κυριάκος Πιερρακάκης

Με αυξημένο πολιτικό και αναπτυξιακό ενδιαφέρον πραγματοποιείται σήμερα η επίσκεψη του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και προέδρου του Eurogroup, Κυριάκος Πιερρακάκης , στην Πάτρα, μετά από πρόσκληση της ΔΕΕΠ Αχαΐας της Νέας Δημοκρατίας.

Ο υπουργός θα δώσει το «παρών» στα εγκαίνια των νέων γραφείων της κομματικής οργάνωσης, τα οποία στεγάζονται στην οδό Ερμού 23, ενώ παράλληλα θα έχει σειρά επαφών με εκπροσώπους της τοπικής οικονομίας και αυτοδιοίκησης.

Στο πρόγραμμα της επίσκεψης περιλαμβάνονται συναντήσεις με τη διοίκηση του Επιμελητηρίου Αχαΐας, του Οργανισμού Λιμένος Πατρών και άλλων θεσμικών φορέων, με βασικά θέματα την αναπτυξιακή πορεία της περιοχής, τις επενδύσεις και τις προοπτικές ενίσχυσης της τοπικής οικονομίας.

Η παρουσία του κ. Πιερρακάκη στην αχαϊκή πρωτεύουσα αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα, καθώς είναι η πρώτη του επίσημη επίσκεψη στην περιοχή με την ιδιότητα του επικεφαλής του οικονομικού επιτελείου της κυβέρνησης. Παράλληλα, η επίσκεψη συνδέεται και με την ενίσχυση της κομματικής παρουσίας της Νέας Δημοκρατίας στην Αχαΐα, ενόψει του πολιτικού σχεδιασμού της επόμενης περιόδου.

Η σημερινή παρουσία του υπουργού εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλάνο περιοδειών κυβερνητικών και κομματικών στελεχών στην περιφέρεια, με στόχο την άμεση επαφή με τις τοπικές κοινωνίες, την καταγραφή των προβλημάτων και των αναγκών τους, αλλά και την ανάδειξη του κυβερνητικού έργου. Στο πλαίσιο αυτό, κορυφαία στελέχη της κυβέρνησης αναλαμβάνουν ενεργό ρόλο σε συγκεκριμένες περιοχές της χώρας, με τον Κυριάκο Πιερρακάκη να έχει κεντρική παρουσία στην Αχαΐα.