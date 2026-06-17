Moυσείο Ακρόπολης: Ξεκίνησε έκθεση με θησαυρούς αρχαίας ελληνικής τέχνης στην Ιταλία

Μια νέα αφορμή να επισκεφθούμε ξανά το Μουσείο Ακρόπολης.

Εγκαινιάστηκε την περασμένη Δευτέρα η έκθεση «Έμπνευση. Αρχαία Ελληνική Τέχνη στην Ιταλία» από την υπουργό Πολιτισμού Δρ Λίνα Μενδώνη και τον υπουργό Πολιτισμού της Ιταλίας, Δρ Alessandro Giuli. Παρέστησαν ο πρέσβης της Ιταλίας στην Ελλάδα, Paolo Cuculi, ανταποκρίθηκαν προσωπικότητες του Πολιτισμού, αλλά και εκπρόσωποι της Ιταλικής κοινότητας στην Αθήνα.

Σύμφωνα με την κ. Μενδώνη «η έκθεση υπενθυμίζει ότι οι δεσμοί Ελλάδας και Ιταλίας δεν περιορίζονται στη γειτνίαση ή στις ιστορικές συγκυρίες, αλλά εδράζονται σε μια κοινή πολιτισμική κληρονομιά, η οποία εξακολουθεί να διέπει την ταυτότητα όχι μόνο των δύο λαών, αλλά ολόκληρης της Μεσογείου. Στο Μουσείο Ακρόπολης, φιλοξενούνται 38 εξαιρετικά έργα από 22 ιταλικά μουσεία».