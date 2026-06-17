Moυσείο Ακρόπολης: Ξεκίνησε έκθεση με θησαυρούς αρχαίας ελληνικής τέχνης στην Ιταλία

Στα εγκαίνια θαυμάστηκαν 38 εξαιρετικά έργα από 22 κορυφαία ιταλικά μουσεία, δείτε στιγμιότυπα
Μια νέα αφορμή να επισκεφθούμε ξανά το Μουσείο Ακρόπολης.
Εγκαινιάστηκε την περασμένη Δευτέρα η έκθεση «Έμπνευση. Αρχαία Ελληνική Τέχνη στην Ιταλία» από την υπουργό Πολιτισμού Δρ Λίνα Μενδώνη και τον υπουργό Πολιτισμού της Ιταλίας, Δρ Alessandro Giuli. Παρέστησαν ο πρέσβης της Ιταλίας στην Ελλάδα, Paolo Cuculi, ανταποκρίθηκαν προσωπικότητες του Πολιτισμού, αλλά και εκπρόσωποι της Ιταλικής κοινότητας στην Αθήνα.
Σύμφωνα με την κ. Μενδώνη «η έκθεση υπενθυμίζει ότι οι δεσμοί Ελλάδας και Ιταλίας δεν περιορίζονται στη γειτνίαση ή στις ιστορικές συγκυρίες, αλλά εδράζονται σε μια κοινή πολιτισμική κληρονομιά, η οποία εξακολουθεί να διέπει την ταυτότητα όχι μόνο των δύο λαών, αλλά ολόκληρης της Μεσογείου. Στο Μουσείο Ακρόπολης, φιλοξενούνται 38 εξαιρετικά έργα από 22 ιταλικά μουσεία».
Alfonsina Russo, Δρ Alessandro Giuli, Δρ Λίνα Μενδώνη, Χρ. Σταμπολίδης, Paolo Cuculi
Τα εγκαίνια περιλάμβαναν και αναλυτική ξενάγηση
Η περιήγηση στα εκθέματα αποδεικνύει έναν διάλογο που διατρέχει σχεδόν τρεις χιλιετίες ιστορίας. Την επιμέλεια έκαναν η διευθύντρια της Διεύθυνσης Αξιοποίησης Πολιτιστικής Κληρονομιάς (DiVa) της Ιταλίας Δρ Alfonsina Russo και ο γενικός Διευθυντής του Μουσείου Ακρόπολης, καθηγητής Νικόλαος Χρ. Σταμπολίδης, με τους Roberta Alteri και Alessio De Cristofaro.
Από πλευράς του, ο κ. Giuli, μεταξύ άλλων, επεσήμανε: «Η συγκεκριμένη έκθεση είναι καρπός της αδελφικής συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Πολιτισμού της Ιταλικής Δημοκρατίας. Θα θαυμάσουμε αριστουργήματα που προέρχονται από τα σημαντικότερα ιταλικά μουσεία, και σε εμάς, αρέσει πολύ όταν τα σπουδαιότερα αριστουργήματά μας βγαίνουν εκτός συνόρων, και μας αρέσει διπλά, όταν αυτά τα αριστουργήματα προέρχονται από την Ελλάδα, είναι εμπνευσμένα από την Ελλάδα και επιστρέφουν για να κατοικήσουν στον τόπο από όπου η έμπνευση πήρε ζωή».
Ο γενικός Διευθυντής του Μουσείου Ακρόπολης, Καθηγητής Νικόλαος Χρ. Σταμπολίδης, ανέφερε σχετικά:
«Η έκθεση αυτή μέσα από τις 7 ενότητές της είναι μια θάλασσα από γλυπτά. Είναι φως. Και έρχεται ως αντίδωρο, αντιπελάργισμα, από την Ιταλία προς την Ελλάδα».
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