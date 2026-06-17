Χρυσοχοΐδης από τη Γαστούνη: «Τέλος στην εγκληματικότητα – Το ελληνικό FBI στη μάχη για την ασφάλεια των πολιτών»

«Δεν νοείται κάποιοι να ενεργούν σε βάρος των υπολοίπων πολιτών. Δεν νοείται να διαταράσσεται η κοινωνική ειρήνη από εγκληματικές και παραβατικές συμπεριφορές, από απειλές, από περιστατικά που θέτουν σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές. Αυτά παίρνουν τέλος», υπογράμμισε με έμφαση ο κ. Χρυσοχοΐδης.

Σε μια περίοδο όπου η ανησυχία των κατοίκων για φαινόμενα παραβατικότητας βρίσκεται στο επίκεντρο, ο υπουργός εμφανίστηκε αποφασισμένος να δώσει σαφές στίγμα για την επόμενη ημέρα, τονίζοντας πως η πολιτεία έχει χρέος να προστατεύει το κοινωνικό συμβόλαιο και να διασφαλίζει την κοινωνική ειρήνη.

Ηχηρό μήνυμα μηδενικής ανοχής στην εγκληματικότητα και την παραβατικότητα έστειλε από τη Γαστούνη ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης , κατά τη διάρκεια σύσκεψης στο Δημαρχείο με τη συμμετοχή του δημάρχου, εκπροσώπων της τοπικής κοινωνίας και στελεχών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ηλείας.

Ο υπουργός ξεκαθάρισε ότι η εγκληματικότητα δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται ως τρόπος ζωής ή «επάγγελμα», χαρακτηρίζοντάς την ευθέως εχθρό της κοινωνίας και σημειώνοντας ότι η ανασφάλεια που προκαλεί στους πολίτες δεν είναι πλέον ανεκτή.

«Η εγκληματικότητα δεν αποτελεί επάγγελμα. Είναι εχθρός της κοινωνίας μας. Η ανασφάλεια που δημιουργείται από την εγκληματικότητα και την παραβατικότητα δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσε η αναφορά του στις εξειδικευμένες υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας, με το λεγόμενο «ελληνικό FBI» να βρίσκεται πλέον ενεργά στο πεδίο, στο πλαίσιο των επιχειρήσεων που εξελίσσονται για την αντιμετώπιση των φαινομένων που απασχολούν την περιοχή.

Ο κ. Χρυσοχοΐδης διαβεβαίωσε τους κατοίκους ότι η Ελληνική Αστυνομία βρίσκεται στο πλευρό τους και πως η παρουσία του στη Γαστούνη αποτελεί έμπρακτη απόδειξη της βούλησης της κυβέρνησης να αποκαταστήσει το αίσθημα ασφάλειας. «Είμαστε εδώ σαν Ελληνική Αστυνομία. Δηλώνω τη συμπαράστασή μου σε όλους τους κατοίκους της Γαστούνης. Είμαστε μαζί τους για την ασφάλεια και την κοινωνική ειρήνη», τόνισε.

Η επίσκεψη του υπουργού πραγματοποιείται σε μια συγκυρία κατά την οποία οι κάτοικοι της περιοχής εκφράζουν έντονο προβληματισμό για επαναλαμβανόμενα περιστατικά παραβατικότητας, με την πολιτική και φυσική ηγεσία της ΕΛ.ΑΣ. να εμφανίζεται αποφασισμένη να εντείνει τις παρεμβάσεις και τους ελέγχους, στέλνοντας μήνυμα ότι η μάχη κατά της εγκληματικότητας περνά σε νέα φάση.

Μετά την ολοκλήρωση της σύσκεψης στη Γαστούνη, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη αναμένεται να συνεχίσει την επίσκεψή του στην Ηλεία, με επόμενους σταθμούς την Πυροσβεστική Υπηρεσία Αμαλιάδας και το Αστυνομικό Τμήμα Ήλιδας.

Το απόγευμα, σύμφωνα με το πρόγραμμα, θα συμμετάσχει σε σύσκεψη στο διοικητήριο της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας, ενώ στη συνέχεια θα βρεθεί και στο Επιμελητήριο Ηλείας, όπου αναμένεται να συζητηθούν ευρύτερα ζητήματα που αφορούν την ασφάλεια, την καθημερινότητα των πολιτών και τη συνεργασία των τοπικών φορέων με την Πολιτεία.

πηγη patrisnews