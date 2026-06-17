Συλλήψεις σε Πάτρα και Αίγιο για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων – Χειροπέδες σε ανήλικους

Δύο ξεχωριστές υποθέσεις που αφορούν παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων απασχόλησαν τις αστυνομικές αρχές σε Πάτρα και Αίγιο το τελευταίο 24ωρο, με αποτέλεσμα τη σύλληψη ανηλίκων και ενηλίκων.

Στην Πάτρα, αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ του Τμήματος Άμεσης Δράσης συνέλαβαν τα ξημερώματα έναν 16χρονο, καθώς σε έλεγχο που του διενεργήθηκε βρέθηκε στην κατοχή του ένα αναδιπλούμενο μαχαίρι, το οποίο κατασχέθηκε.

Παράλληλα, στο Αίγιο συνελήφθησαν δύο ενήλικοι ημεδαποί και δύο ανήλικοι ηλικίας 17 και 16 ετών από αστυνομικούς της ομάδας ΔΙΑΣ του Αστυνομικού Τμήματος Αιγιαλείας. Κατά τη διάρκεια ελέγχου στο όχημα στο οποίο επέβαιναν, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν δύο ξύλινα ρόπαλα μήκους περίπου 90 εκατοστών.

Για την ίδια υπόθεση συνελήφθησαν και δύο γονείς των ανηλίκων, κατηγορούμενοι για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της αστυνομικής προανάκρισης, οι τέσσερις συλληφθέντες φέρονται να καταδίωξαν με το όχημά τους δύο νεαρούς πεζούς. Κατά την προσπάθειά του να διαφύγει, ένας από τους νεαρούς φέρεται να απώθησε ηλικιωμένη γυναίκα που κινούνταν πεζή, με αποτέλεσμα εκείνη να πέσει στο οδόστρωμα και να τραυματιστεί.

Η ηλικιωμένη διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ σε νοσοκομείο της Πάτρας, ενώ οι συνθήκες του περιστατικού διερευνώνται από τις αρμόδιες αστυνομικές αρχές.