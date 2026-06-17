Πάτρα: Συνελήφθη αλλοδαπός μετά από καταδίωξη – Τραυματίστηκε αστυνομικός κατά τη σύλληψη

Στη σύλληψη ενός αλλοδαπού άνδρα προχώρησαν τα ξημερώματα της Δευτέρας στην Πάτρα αστυνομικοί της ΟΠΚΕ της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για βία κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων, απείθεια και παράβαση της νομοθεσίας περί αλλοδαπών.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, ο κατηγορούμενος οδηγούσε αυτοκίνητο όταν δεν συμμορφώθηκε σε σήμα στάσης για έλεγχο και ανέπτυξε ταχύτητα προκειμένου να διαφύγει. Λίγο αργότερα εγκατέλειψε το όχημα και επιχείρησε να διαφύγει πεζός, ωστόσο ακινητοποιήθηκε άμεσα από τους αστυνομικούς.

Κατά τη διαδικασία της σύλληψης φέρεται να προέβαλε αντίσταση, απωθώντας και χτυπώντας τους αστυνομικούς με τα χέρια και τα πόδια του. Από το περιστατικό τραυματίστηκε ένας αστυνομικός, ο οποίος μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο για την παροχή ιατρικής φροντίδας.

Σε σωματικό έλεγχο που ακολούθησε, οι αστυνομικοί βρήκαν στην κατοχή του ένα κινητό τηλέφωνο, δύο κάρτες SIM και το χρηματικό ποσό των 2.175 ευρώ. Το ποσό κατασχέθηκε, καθώς ο συλληφθείς δεν μπορούσε να δικαιολογήσει την προέλευσή του και εξετάζεται στο πλαίσιο της προανάκρισης.

Παράλληλα, από τον έλεγχο των εγγράφων του προέκυψε ότι ο άνδρας είχε εισέλθει και διέμενε παράνομα στη χώρα. Η προανάκριση για την υπόθεση βρίσκεται σε εξέλιξη από τις αρμόδιες αστυνομικές αρχές.