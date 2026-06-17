Η «Carrie» λατρεύει την «Baguette» του 2026 δια χειρός Maria Grazia Chiuri

Επικεφαλής της καινούριας καμπάνιας για την εμβληματική τσάντα Baguette της Fendi, η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ.

Ηταν άλλωστε το λατρεμένο αξεσουάρ της τηλεοπτικής Carrie στο αξεπέραστο «Sex the City» , οπότε αποτελεί την ιδανική πρέσβειρα. «It’s not a bag. It’s a Baguette» το σύνθημα που συνοδεύει τη διαφημιστική φωτογράφιση, παραφράζοντας τη γνωστή αναφορά στην Birkin της Hermes.

Εννοείται βέβαια πως η ανανεωμένη εκδοχή της τσάντας από την creative director Maria Grazia Chiuri υπογραμμίζει τη διαχρονικότητα. Παραμένει ένα iconic απόκτημα στο βεστιάριο της παγκόσμιας μόδας. Δημιουργήθηκε στα nineties κόντρα στην εμμονή για μινιμαλισμό κερδίζοντας τεράστια αναγνωρισιμότητα και δημοτικότητα.

Σήμερα, στη νέα καμπάνια, λανσάρεται καταρχήν σε ολοκέντητο, ασπρόμαυρο μοτίβο ζέβρας με κόκκινο φινίρισμα, ακριβώς όπως παρέλασε στην collection για φθινόπωρο/ χειμώνα 2026-2027.