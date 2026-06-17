Η «Carrie» λατρεύει την «Baguette» του 2026 δια χειρός Maria Grazia Chiuri

Πρωταγωνιστεί στην καινούρια καμπάνια δηλώνοντας πιστή στην iconic bag του οίκου Fendi
Επικεφαλής της καινούριας καμπάνιας για την εμβληματική τσάντα Baguette της Fendi, η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ.
Ηταν άλλωστε το λατρεμένο αξεσουάρ της τηλεοπτικής Carrie στο αξεπέραστο «Sex the City» , οπότε αποτελεί την ιδανική πρέσβειρα. «It’s not a bag. It’s a Baguette» το σύνθημα που συνοδεύει τη διαφημιστική φωτογράφιση, παραφράζοντας τη γνωστή αναφορά στην Birkin της Hermes.
Εννοείται βέβαια πως η ανανεωμένη εκδοχή της τσάντας από την creative director Maria Grazia Chiuri υπογραμμίζει τη διαχρονικότητα. Παραμένει ένα iconic απόκτημα στο βεστιάριο της παγκόσμιας μόδας. Δημιουργήθηκε στα nineties κόντρα στην εμμονή για μινιμαλισμό κερδίζοντας τεράστια αναγνωρισιμότητα και δημοτικότητα.
Σήμερα, στη νέα καμπάνια, λανσάρεται καταρχήν σε ολοκέντητο, ασπρόμαυρο μοτίβο ζέβρας με κόκκινο φινίρισμα, ακριβώς όπως παρέλασε στην collection για φθινόπωρο/ χειμώνα 2026-2027.
Πέρα από την 61χρονη Σάρα Τζέσικα (η οποία τη συνδυάζει με cargo λαδί φόρμα) ποζάρουν οι Τζέσικα Αλαμπα, Αιρις Λόου, Σόφι Θάτσερ κ.α. Φωτογραφίες by Bibi Borthwick με υπόκρουση το «Fame is a Gun» by Addison Rae.
Η Baguette bag του ιστορικού οίκου Fendi με έδρα τη Ρώμη- πατρίδα της Chiuri- κυκλοφορεί πλέον με έμφαση στις χάντρες, τα πετράδια, τα τρουκς, τα animal prints και τον ανάγλυφο διάκοσμο. Το boho glam style ανά χείρας- σε μεσαία ή μίνι διάσταση- οπότε θα δεσπόσει από τις πρώτες ψύχρες της επόμενης σαιζόν.
Το πολύ ευχάριστο; Ξεσηκώνει πολλές από εμάς να ξαναφορέσουμε τα vintage κομμάτια Baguette που ενδεχομένως διαθέτουμε. (Οι τωρινές μορφές με τον πιο περίτεχνο στολισμό και τα εξωτικά δέρματα ξεπερνούν σε τιμή τις 3000 ευρώ…)
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