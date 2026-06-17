Αλέκος Συσσοβίτης: Δεν έφτασα ποτέ κοντά στον γάμο γιατί δείλιαζα

Ο Αλέκος Συσσοβίτης παραχώρησε συνέντευξη στον Γρηγόρη Αρναούτογλου, στο επεισόδιο του «The 2night Show» που μεταδόθηκε το βράδυ της Τρίτης 16 Ιουνίου και μίλησε για την προσωπική του ζωή, τη σχέση με τους γονείς του και τους λόγους που δεν έκανε ποτέ πρόταση γάμου.

Ο δημοφιλής ηθοποιός αναφέρθηκε και στην απώλεια στενού φίλου του, στο παρελθόν, από AIDS. Ήταν ένα τραγικό συμβάν που έμεινε ανεξίτηλα χαραγμένο στη μνήμη και στην ψυχή του.

Ο Αλέκος Συσσοβίτης, εμφανώς συγκινημένος, αποκάλυψε πως ένας από τους πρώτους ανθρώπους που έχασαν τη ζωή τους από AIDS στη Μύκονο ήταν στενός φίλος του. «Τα δύο πρώτα άτομα που πεθάναν στη Μύκονο, ο ένας ήταν κολλητός μου. 33 χρονών παιδί. Λοιπόν, ήταν πάρα πολύ σκληρό και πολύ μεταβατική περίοδος, να περάσουμε εμείς από τον φιλελευθερισμό του σεξ, να περάσουμε ας πούμε στην αυστηρότητα του, του AIDS. Το ζητούμενο είναι ότι πέθανε πολύς κόσμος, πόνεσε πολύς κόσμος και ξαφνικά η κοινωνία σοκαρίστηκε, γιατί άλλαξε όλη της η κοινωνική συμπεριφορά», εξομολογήθηκε ο Αλέκος Συσσοβίτης.

Στη συνέχεια ο δημοφιλής ηθοποιός μίλησε για την προσωπική ζωή του: «Όσο περισσότερο βάλλεσαι σε κάτι, τόσο πιο δύσκολο είναι να φύγεις από αυτό. Με τις σχέσεις, είναι διαφορετικό. Εγώ δεν έκανα μακροχρόνιες σχέσεις, λόγω του ότι είχα τέτοιες καταβολές», είπε ο Αλέκος Συσσοβίτης. «Αλλά η εξάρτηση της αγάπης δεν σημαίνει ότι αυτό που σε έλκει, δεν σε απωθεί κιόλας. Αποστασιοποιήθηκα για να πλάσω κι εγώ μια αυτόνομη προσωπικότητα», πρόσθεσε.