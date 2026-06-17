Καλάβρυτα: «Βαρίδι» για την τοπική οικονομία η αναστολή λειτουργίας του Οδοντωτού

Έντονη ανησυχία επικρατεί στην τοπική αγορά των Καλαβρύτων εξαιτίας της παρατεταμένης διακοπής λειτουργίας του Οδοντωτού Σιδηρόδρομου, καθώς τρεις μήνες μετά την αναστολή των δρομολογίων οι συνέπειες για τις επιχειρήσεις της περιοχής είναι πλέον ιδιαίτερα αισθητές.

Ξενοδοχεία, καταστήματα εστίασης και εμπορικές επιχειρήσεις καταγράφουν σημαντική πτώση στην επισκεψιμότητα, με επαγγελματίες να κάνουν λόγο για απώλειες που σε αρκετές περιπτώσεις φτάνουν ακόμη και το 50% του κύκλου εργασιών τους. Η απουσία του εμβληματικού μέσου μεταφοράς έχει περιορίσει σημαντικά τη ροή επισκεπτών προς την ορεινή περιοχή, επηρεάζοντας άμεσα την τοπική οικονομική δραστηριότητα.

Παρά το γεγονός ότι οι τελευταίες εξελίξεις σχετικά με την επανέναρξη των εργασιών αποκατάστασης της σιδηροδρομικής γραμμής έχουν δημιουργήσει ένα κλίμα συγκρατημένης αισιοδοξίας, οι επαγγελματίες εξακολουθούν να εκφράζουν έντονο προβληματισμό για το χρονοδιάγραμμα επαναλειτουργίας του Οδοντωτού.

Όπως επισημαίνουν, ο Οδοντωτός αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους πόλους έλξης επισκεπτών για τα Καλάβρυτα και βασικό στοιχείο του τουριστικού προϊόντος της περιοχής. Για τον λόγο αυτό ζητούν την ταχύτερη δυνατή ολοκλήρωση των απαραίτητων παρεμβάσεων, ώστε να περιοριστούν οι οικονομικές απώλειες και να διασφαλιστεί η δυναμική της φετινής τουριστικής περιόδου.